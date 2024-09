Tarragona fa el relleu de pubilla i recupera l’hereu

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona es va omplir de gent ahir a la tarda per a celebrar l’acte d’acomiadament de la Pubilla, Dama, Pubilleta i Dameta de la ciutat. El traspàs s’acostuma a fer abans de l’inici de les festes de Santa Tecla i marca el fi i l’inici de l’etapa dels representants de Tarragona.

Membres i representants del pubillatge d’arreu del territori, des de Cubelles fins a Torres de Segre, no es van perdre l’esdeveniment. «És molt més que una banda. Significa representar la nostra ciutat arreu de Catalunya», va expressar Abril Baglietto, fins ahir Pubilla de la ciutat. En un comiat emotiu, totes les representants van fer valdre el manteniment de la tradició i van reivindicar la seva pràctica.

«A l’escola, molts companys em pregunten per la història del pubillatge i jo sempre els dic el mateix: ‘Ser Pubilleta és la canya’», va dir entre riures Valeria Dorado, Pubilleta de Tarragona. Les representants van repassar els moments viscuts en l’últim any i tots els esdeveniments als quals han assistit.

«Estic molt orgullosa. El meu somni s’ha fet realitat, poder representat Tarragona. Hem gaudit molt», va expressar Judit, Dameta de la ciutat. Totes també van enviar els millors desitjos als nous representants en la nova etapa que encetaran i van realçar el treball d’Elisabet i Maite, representants de l’Associació de Pubillatge, l’entitat encarregada d’organitzar l’esdeveniment.

Un altre moment emotiu va ser la retirada de bandes a les representants del pubillatge, que van escollir personalment qui volien que els hi tragués la tradicional cinta. Per últim, van arribar els esperats nomenaments enmig d’una sala expectant. Anna Borràs va ser proclamada Dameta de la ciutat. Julia Molina és la nova Pubilleta i Nuria Vendrell és la nova Dama de Tarragona.

Com a novetat d’enguany, després d’un període d’abscència, la ciutat ha recuperat la representació masculina al pubillatge, amb Jesús Fortuny com a Fadrí i amb Javier Fortuny com a Hereu. Per últim, Lídia Massagués va ser proclamada com a nova Pubilla de la ciutat. Un dels primers actes on participaran serà la processó del braç de Santa Tecla d’aquí a pocs dies, on la ciutat coneixerà els seus nous representants.

