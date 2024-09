Viñuales estudia la petició veïnal d’ubicar una comissaria al recinte del Palau Firal

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Instal·lar una comissaria de proximitat en l’interior del recinte del Palau Firal va ser una de les demandes que van fer els veïns de la Part Baixa per posar fi a la inseguretat i l’incivisme al barri. Ahir, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegurava que el govern municipal «està valorant» aquesta proposta. «El primer que vaig fer va ser encarregar un estudi a la Guàrdia Urbana per veure la idoneïtat, la ubicació, el cost i el personal necessari», detallava el batlle.

La intenció és que existeixi una coordinació amb els Mossos d’Esquadra, ja que «la seguretat de l’estació de trens és responsabilitat seva». A més, segons apunta Viñuales, «la majoria de les detencions es produeixen al carrer d’Espanya», just davant d’aquesta terminal.

Tot i això, l’alcalde reconeix que és al carrer Orosi on es focalitzen els incidents. El passat 13 de juny, la Guàrdia Urbana va posar en marxa un pla d’acció per reduir les conductes incíviques, el petit tràfic d’estupefaents i altres fets delictius en aquesta zona.

Aquest combina el patrullatge intensificat —amb un clar augment de la presència policial al barri—, la vigilància tecnològica, el control administratiu i la investigació encoberta. A més, la policia local ha treballat de forma estreta amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil en diferents accions.

Amb aquest pla s’han incrementat molt els dispositius planificats a la zona. Durant tot l’any 2023 es van fer 77 dispositius planificats. En canvi, en el que va d’any, s’han fet 147 dispositius planificats amb més de 280 persones identificades. Cal destacar la presència de la unitat canina en 13 dispositius i de la unitat UDRON en 10.

Al llarg aquests mesos, s’han detectat 243 il·lícits, la gran majoria un 75% han estat delictes contra el patrimoni, seguit de lesions (6,2%) o delictes contra l’ordre públic (5,8%), entre d’altres. En total, s’han detingut 70 persones. El passat dimecres, l’alcalde, la consellera Sonia Orts, l’inspector de la Guàrdia Urbana Alberto Lacueva i l’inspector cap de l’ABP Tarragonès dels Mossos d’Esquadra, Ramon Franquès, van reunir-se amb els representants veïnals de la Part Baixa per explicar els resultats d’aquest pla d’acció.

Pere Martell, un altre focus

El carrer Perer Martell ha estat un altre focus d’incivisme. Viñuales indicava que s’han detectat «denominadors comuns» entre aquest punt i el carrer Orosi. «Hi ha infraestructures de transport importants», assenyalava el batlle, referint-se a l’estació de busos i la de trens. A més, en ambdós llocs hi ha la presència de supermercats 24 hores, on s’han produït episodis de venda d’alcohol fora de l’horari permès —de 8 a 22 hores—.

Respecte a això, com ja va avançar Diari Més, Ajuntament s’acollirà a l’article 37 de Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires per tal de poder limitar l’horari dels establiments que obren les 24 hores «per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals». Actualment, la Guàrdia Urbana, així com altres departaments del consistori, com Neteja, i els Mossos d’Esquadra estan elaborant informes individualitzats de cada botiga.

Un cop redactats, es podrà detectar quins són aquells supermercats que hauran de tancar abans per garantir l’interès general. D’altra banda, Viñuales informava que el projecte de la comissaria mixta que s’ubicarà a l’estació de busos, al carrer Pere Martell, té el vistiplau dels Mossos. «Només queda l’execució», deia l’alcalde, qui espera que es faci realitat durant aquest mandat.