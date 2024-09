L’Ajuntament de Tarragona licita un estudi per acabar amb la segregació escolar a la ciutat

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat un Estudi de Zonificació Escolar per «lluitar» contra la segregació escolar a la ciutat, segons s’indica en l’informe justificatiu de necessitat del contracte. Es tracta d’una problemàtica que no és nova: un informe del Síndic de Greuges publicat a principis d’aquest any, indica que Tarragona és la tercera ciutat catalana amb un índex més alt de segregació. L’estudi s’ha licitat per 14.519,88 euros (IVA inclòs).

La segregació escolar fa referència a com està distribuït l’alumnat d’un municipi, d’una zona o d’un país. Hi ha segregació escolar si a la xarxa educativa hi ha centres que concentren molt alumnat vulnerable mentre d’altres tenen majoritàriament alumnat ordinari o benestant.

A Tarragona, els índex de dissimilitud són alts en comparació a altres municipis catalans. Aquest índex fa referència a l’equitat entre centres educatius en la distribució de l’alumnat estranger. La ciutat és la tercera de Catalunya tant en l’alumnat de primària com en el de secundària. Per tant, entra en la llista de municipis de més de 5.000 habitants amb un centre amb més del 30% d’alumnat estranger i un centre amb menys del 15% d’alumnat estranger.

Els objectius del document encarregat per l’Ajuntament són conèixer l’impacte de la nova zonificació impulsada l’any 2021, avaluar l’índex de dissimilitud entre centres escolars d’una mateixa zona i entre les diferents zones educatives, valorar l’impacte d’altres mesures ja aplicades per reduir la segregació escolar i elaborar noves propostes per l’equitat educativa i l’escolarització equilibrada.

«Necessitem una valoració externa i experta per fer aquesta avaluació, per saber si està ajudant a combatre la segregació de manera efectiva i real. Cal explicar que la zonificació per si sola no reverteix la segregació, i és el conjunt de mesures que poden contribuir a canviar la composició social dels centres. És per això que cal també un estudi i valoració», indica la consellera d’Educació, Isabel Mascaró. La mateixa afegeix que, un cop l’estudi estigui enllestit, «ens servirà per retre comptes a la comunitat educativa, i compartir si cal fer algun canvi o impulsar altres mesures».

El pacte del 2019

El març del 2019, el Departament d’Educació i el Síndic de Greuges van subscriure el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, juntament amb la majoria de municipis de més de 10.000 habitants i els membres de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional. Des de la signatura del pacte i en el conjunt de Catalunya, s’han reduït més d’un 15% els nivells de segregació escolar.

A Tarragona, però, la reducció no s’ha aconseguit. «L’Ajuntament es va subscriure el Pacte contra la Segregació escolar i hi ha un compromís ferm d’impulsar mesures per revertir-la. Ja s’estan aplicant mesures com la distribució equilibrada, reserva de places, polítiques d’informació, projectes Magnet, creació de l’observatori, nova zonificació a EIP, creació Unitat de detecció...», acaba dient la consellera.