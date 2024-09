L’Ajuntament de Tarragona instal·la cinc nous bancs a la plaça de la Font

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha instal·lat cinc nous bancs a la plaça de la Font. Aquests s’han col·locat mantenint la simetria dels que ja hi són, els quals es troben davant dels establiments La Charla, Donosti, Mistral, Brunch i Sirvent. Durant aquesta setmana, els treballadors la Brigada Municipal han procedit a la instal·lació del nou mobiliari urbà, pensat per al descans dels ciutadans i els visitants que es troben en un dels espais més concorreguts.

«Hem cregut necessari augmentar els bancs a la plaça de la Font perquè els ciutadans puguin gaudir de l’espai públic amb comoditat», explica el conseller d’Espais Públics, Guillermo García, qui recorda que «durant un temps s’havien anat retirant». «Des de l’equip de govern hem apostat per recuperar-los de nou», assenyala l’edil.

D’altra banda, destaca que aquesta intervenció s’ha dut a terme quan falten pocs dies per a l’inici de la festa major. «Els col·loquem abans de la celebració de la Santa Tecla, d’aquesta manera els tarragonins i tarragonines hi podran descansar mentre gaudeixen de les propostes festives», indica García. D’aquesta manera, aquells qui vulguin asseure’s a la plaça de la Font sense haver de consumir en un bar, ho podran fer en un dels deu bancs públics que hi ha ara.

Limitar les terrasses

És freqüent observar com les terrasses dels establiments de restauració que hi ha a la plaça engoleixen els bancs. L’Ajuntament està acabant de redactar la nova ordenança de terrasses, el qual inclou un nou règim sancionador per a aquells negocis que incompleixin la normativa. Aquesta haurà de servir perquè els restaurants deixin d’envair l’espai públic a la plaça de la Font i a la resta de la ciutat.