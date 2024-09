Enxampen un home orinant sobre la façana del circ romà de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha estat enxampat mentre orinava sobre la façana del circ romà de Tarragona, fet que ha generat polèmica a les xarxes socials. De fet, en un vídeo publicat a Instagram es pot veure com l'home, carregat amb una motxilla de grans dimensions i una bossa, orina sobre el circ romà.

«Què es pot esperar d'una ciutat on no hi ha lavabos públics? No tothom es pot permetre consumir un mínim per poder entrar en un bar» o «jo he conegut els lavabos públics que havien a la Rambla de Tarragona. Ara hi ha un pàrquing», són alguns dels comentaris que es poden llegir a la publicació, on critiquen la manca de lavabos públics a la ciutat.

