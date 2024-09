Una «atrevida» proposta guanya el concurs per a la redacció del Pla Director de l’Amfiteatre de Tarragona

El concurs de projectes impulsat per l’Ajuntament va rebre fins a sis propostes, de les quals es van escollir dues finalistes.Gerard Marti Roig

El concurs de projectes per a la redacció del Pla Director de l’Amfiteatre ja té guanyadora. La proposta Strata Pro Maris, elaborada per l’equip d’arquitectes Pau Jansà Olivé, Amalia Jansà Fenollosa, Genís Boix Oliva i Manuel Prieto Muñoz, amb la col·laboració d’Eduard Polo i Ana Laura Bertero, s’ha acabat imposant en la licitació impulsada per la conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona.

Així doncs, seran els encarregats de definir el full de ruta a seguir durant els pròxims anys per a la conservació del monument. El jurat, en les seves valoracions, ha destacat «l’atreviment» dels guanyadors «en les propostes de tipus més urbanístic i de gestió museogràfica, que queda contrastada per un plantejament més contingut en aspectes d’actuació en el monument».

Entre d’altres, el projecte vencedor suggereix «el desviament del vial Bryant» per «recuperar el traçat històric que connecta el front marítim entre estació i amfiteatre» o «la transformació de la plaça Arce Ochotonera». Tal com va avançar Diari Més, el futur Pla Director de l’Amfiteatre preveurà un nou encaix del monument amb la ciutat a través d’actuacions en el seu entorn.

Els guanyadors han proposat instal·lar el sistema d’accessos i el centre d’interpretació del patrimoni a tocar de la Via Augusta. «No és pas exempta de debat, ja que augmenta el volum construït i fins i tot pot alterar un espai tan nostrat com el parc de l’Amfiteatre. Però el cert és que aporta una interessant ròtula de les vialitats fins a la plaça de la Unesco», ha valorat el jurat.

En aquest sentit, assenyalen que «la peatonalització i modificació del vial Bryant és una aposta fins i tot utòpica, però que va en la línia dels nous plantejaments urbanístics que defensen la pacificació als centres urbans». D’altra banda, es remarca la proposta més moderada que es fa respecte a la recuperació del monument.

Això es pot observar en la «restitució de la summa cavea —amb unes dimensions molt més discretes—, el cobriment parcial i museïtzat de les fossae o una actuació més continguda en el sector de l’arena, on hi ha la basílica visigoda i l’església romànica».

El jurat del concurs ha estat format pel cap tècnic municipal de Patrimoni Històric Joan Menchon; els tècnics designats per la Generalitat de Catalunya, Maria Adserias i Ferran Gris; els tècnics designats per l’Ajuntament, Raquel Casals, Cristina Rodriguez i Juan Manuel Zaguirre. El procediment de contractació es va iniciar a finals del 2023.

L’Ajuntament va rebre fins a sis propostes durant la primera fase. El 29 de juliol es va procedir a l’obertura de pliques i el jurat va valorar els dos projectes finalistes: Provocatores i Strata Pro Maris, que «van destacar de la resta». El primer va obtenir un 62% de la puntuació total i el segon, va arribar al 92%. El primer classificat s’ha endut 6.000 euros dels 21.000 que ha repartit en premis el consistori entre les millors propostes.

La companyia guanyadora haurà de desenvolupar aquest important estudi de recuperació de l’esplendor de l’Amfiteatre, i haurà de definir un projecte per a la seva conservació i manteniment futurs. Per això, en les pròximes setmanes, s’iniciarà una fase de negociació, durant la qual es reuniran els autors de la proposta vencedora i els tècnics municipals per acabar d’establir els criteris de redacció del nou pla director del monument romà. Posteriorment, s’adjudicarà el contracte i els guanyadors procediran a l’elaboració del document, que, segons la previsió municipal, s’enllestirà l’any vinent.

Preveure futures actuacions

El conseller de Patrimoni, Nacho García, apunta que el pla director serà «el full de ruta que ens ha de guiar cap on hem d’anar». «No només pel que fa a la conservació i el manteniment de l’Amfiteatre, sinó també a com s’explica», indica l’edil, qui explica que «permetrà elaborar un calendari amb les actuacions que cal fer i pressupostar-les».

Per la seva banda, Manuel Prieto, un dels integrants del grup d’arquitectes que ha elaborat la proposta guanyadora, Strata Pro Maris, detalla que han volgut «marcar unes guies, d’acord amb les necessitats del lloc, per treballar les connexions de la ciutat amb la zona del Miracle, definir el tractament del monument en si i potenciar l’entorn».

Prieto assenyala que gran part de l’equip ja ha treballat en altres projectes vinculats al patrimoni tarragoní, com el de rehabilitació de la Necròpolis. Ara, toca l’Amfiteatre: «Una de les nostres motivacions és que som tarragonins i ens atrau molt fer una proposta per a un lloc tan emblemàtic i potenciar la seva integració amb la trama urbana perquè faci més ciutat».