El nombre de places hoteleres ha descendit un 22% a Tarragona en les dues darreres dècades

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona ha perdut 623 places hoteleres des del 2016. Aquell any, la ciutat sumava un total de 2.851 llits, segons les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. En canvi, aquest 2024, només n’hi ha 2.228, tal com es desprèn de la darrera actualització del Registre de Turisme de Catalunya. Això es tradueix en un descens del 21,8%.

Durant les dues darreres dècades, diversos hotels i hostals de la ciutat han tancat les seves portes. En canvi, no s’ha produït cap gran construcció per compensar aquesta baixada. Xavier Jornet, president de l’Associació Hotelera de Tarragona ciutat, assenyala que «no hi ha molts espais definits per poder edificar nous hotels» i que «és la normativa urbanística qui ho defineix».

En aquest sentit, apunta que hi pot haver cadenes interessades a invertir a la ciutat, però que no ho acaben fent perquè no troben cap emplaçament interessant on ubicar-se. El futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb els nous sectors de creixement, pot generar diverses oportunitats.

«És feina de l’Ajuntament definir quants establiments turístics vol a Tarragona, i decidir si és necessari tenir-ne més i en quins punts podrien ubicar-se», indica Jornet, qui recorda que un dels últims hotels inaugurats a la ciutat va ser el Tarraco Park, construït el 2005 a l’N-340, que té unes 120 habitacions.

«Està clar que, en els últims anys, les cadenes no han vist escletxes per invertir aquí, mentre sí que ho estan fent altres llocs», assenyala. A aquest factor, cal sumar-li els diferents allotjaments que han abaixat les seves persianes en les darreres dècades. Per exemple, el Royal Tarraco, situat al carrer Sant Auguri, el qual comptava amb més de 200 habitacions. Per tant, el seu tancament va suposar una gran pèrdua de places hoteleres.