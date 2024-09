La Moixiganga de Tarragona celebra el quart de segle des de la recuperació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Moixiganga de Tarragona celebra enguany els 25 anys des de la seva recuperació. Van ser unes joves tarragonines les que van decidir recuperar aquest element. Per a fer-ho, van realitzar el corresponent treball d’investigació per poder presentar el projecte a la Comissió Assessora del Seguici Popular de Tarragona, que no els hi va posar gens fàcil.

Va ser un treball exhaustiu sobre els orígens del ball, documentat entre el 1775 i el segle XX. La Moixiganga es va presentar el 17 de setembre de l’any 2000 i el dia 22 va sortir al carrer per primer cop. L’acció principal de l’aniversari serà la D’construcció de la Moixiganga, el 14 de setembre a les 22 hores a l’església de Sant Miquel del Pla. Es tracta d’una representació amb dansa contemporània, flors, atxes de llum i música.

Per altra banda, persones com Oriol Achón, Georgina Mangrané, Gerard Mangrané, Ignasi Sánchez, Daniel Tomé, Montserrat Sastriques i Noemí Sans s’han proposat per primera vegada des del grup com a Teclers d’Honors de les festes, i seran homenatjats el pròxim 13 de setembre. El mateix dia es farà una recepció d’antics balladors i nomenament dels Moixiganguers d’Honor. Per altra banda, El dia 17 es presentarà la Petita ruta de les capelletes votives de la Tarragona antiga que edita l’entitat.