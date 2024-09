Alliberen les 36 tortugues nascudes a Tarragona que han necessitat incubació artificial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les 36 tortugues que van néixer dijous passat a la platja de la Savinosa de Tarragona però que han necessitat incubació artificial per garantir-ne la supervivència van ser alliberades ahir dilluns a la tarda.

Són els darrers exemplars que quedaven per entrar al mar de l'únic niu de 'caretta caretta' que hi ha hagut aquest estiu a Catalunya, a partir d'una única posta d'una tortuga que va fer 90 ous. Durant aquests dies han estat al centre de recuperació de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM).

Prop de 200 persones es van aplegar a la platja per veure com els petits rèptils entraven a l'aigua. D'aquí a quinze o vint anys, les femelles tornaran a la mateixa platja per pondre ous i repetir el cicle.

L'oceanògrafa del CRAM, Sílvia Giralt, va apuntar que les cries «quan van néixer estaven un pèl immadures» i per això se les van dur a les incubadores que tenen a la seu del CRAM. Giralt va indicar que si bé ja som al setembre, la temporada de nidificació no ha acabat i encara es poden trobar nius esporàdics, especialment en llocs on no s'hagi detectat l'arribada de tortugues femella que hagin anat a criar. Amb tot, ha demanat que si es detecta algun niu, no acostar-s'hi i trucar al 112.

Et pot interessar: