De Tarragona a Mongòlia per visibilitzar l’epilèpsia

Alba Manero Bellmunt, sòcia activa de l’equip epi-runners de l’associació Si jo puc, tu també #epilep, va quedar tercera en la Mongòlia Trail Run, una exigent cursa de 90 quilòmetres a través de les vastes i solitàries estepes de Mongòlia, en un esdeveniment que combina esport, aventura i descobriment cultural. Més enllà de l’èxit esportiu, Manero va convertir la seva participació en una oportunitat per donar visibilitat a l’epilèpsia, una condició sovint poc compresa i estigmatitzada.

Gràcies a la seva implicació amb l’associació va portar el missatge d’inclusió i sensibilització a un dels racons més remots del planeta, demostrant que no hi ha fronteres per a la solidaritat i la consciència social. La cursa, que va tenir lloc del 4 al 9 d’agost, va portar els participants per paisatges tan diversos com espectaculars.

Des de les dunes d’Elsen Tasarkhai fins al monestir budista del segle XVI Erdene Zuu a Karakorum. Cada etapa va suporar un nou repte per als corredors, que van haver de fer front a les inclemències del temps, la soledat de l’entorn i la duresa del terreny. Malgrat aquestes dificultats, Manero va completar amb èxit els 90 quilòmetres repartits en 6 etapes, aconseguint una meritòria tercera posició.

