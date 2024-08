El Port de Tarragona instal·la esculls artificials per recuperar la biodiversitat marina de les aigües portuàries

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A finals de juliol de 2024 va finalitzar amb èxit la instal·lació de vuit esculls al Parc Subaquàtic del Port de Tarragona situat a la part exterior del dic de Llevant. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona amb horitzó 2030 i s’emmarca dins del compromís de l’Autoritat Portuària amb la sostenibilitat i la conservació i recuperació del medi marí.

Aquest darrer projecte s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’empresa Ocean Ecostructures, la qual està especialitzada en la renaturalització d’espais marins. Aquesta recuperació de la vida marina permet contribuir a la descarbonització, amb la captura de CO2, a la vegada que es millora la qualitat de l’aigua. D’altra banda, el monitoratge de les estructures submergides, a més de constatar l’evolució dels processos de colonització natural, també permeten detectar la possible arribada d’espècies invasores.

Experiència anterior dins del Port

Les vuit estructures anteriorment instal·lades a l’interior del Port de Tarragona són conegudes com a LBU (Life Boosting Unit o «unitats potenciadores de la vida»). Es tracta d’estructures submergides i fixades a les parets de formigó dels molls, les quals actuen com microesculls que mimetitzen ecosistemes reals.

El seu monitoratge ha permès constatar que han estat colonitzades per més de 32 espècies, les quals han contribuït a fixar més de 133 kg de CO2 i han suposat l’acumulació de més de 314 kg de biomassa. Algunes de les espècies més observades al Port de Tarragona són mol·luscs de la família Balanidae i del gènere Mytilus, algues vermelles de l’ordre de les Ceramiales, hidrozus com Eudendrium racemosum, briozous Schizoporella errata i poliquets com Spirobranchus triqueter.

Sistema pioner

Pel que fa als vuit nous esculls instal·lats recentment al Parc subaquàtic, l’empresa Ocean Ecostructures ha adaptat als llits marins la seva tecnologia pensada primer pels murs de formigó submergits dels molls. El nou sistema d’ancoratge, conegut com a «Seabed» està pensat per tal que pugui afavorir l'adherència i colonització d'espècies bentòniques marines.

Concretament, s’han disposat estratègicament en dos grups de quatre unitats, formant rotllanes per tal de crear un espai atractiu per a les espècies marines. Les estructures es situen entre els 20 m i els 22 m de profunditat en una zona amb fons sorrencs. Entre ambdues zones s'ha col·locat una corda blanca per poder trobar els dos grups d’esculls en condicions de poca visibilitat.

Un projecte visitable

Per visitar-los es poden fer immersions directament amb la Societat d’Exploracions Submarines (SES), que actualment gestiona l’espai del Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, o per mitjà dels diferents centres de busseig autoritzats. Val la pena remarcar que, a banda del monitoratge dels nous esculls que realitzarà directament Ocean Ecostructures, el SES també col·laborarà amb seguiments esporàdics durant les seves immersions.

