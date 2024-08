El Consorci d’Aigües de Tarragona rebrà 9,5 M€ per al seu projecte de digitalització

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) rebrà una subvenció de 9.524.770,71 € per al seu projecte de transformació digital del procés complet de captació, tractament i distribució d’aigua. El CAT serà una de les cinquanta entitats beneficiàries de la segona convocatòria d’ajuts del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de Digitalització del Cicle de l’Aigua, convocada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

D’aquesta manera, el Consorci rebrà pràcticament deu milions d’euros per continuar impulsant el seu projecte de digitalització, valorat en 23,2 milions d’euros. Aquest pla cobreix tots els àmbits d’actuació del CAT (captació, potabilització i distribució d’aigua en alta) i preveu més d’una trentena d’actuacions. D’aquestes, ja se n’han executat totalment o parcial un 60%.

El president del CAT, Joan Alginet, ha celebrat que el MITECO hagi reconegut «l’ambiciós projecte de transformació digital que fa uns anys vam posar en marxa al Consorci per posicionar-nos com a capdavanters en la gestió eficient de l’aigua». Alginet explica que «ja hem realitzat importants accions com la implantació de la plataforma SagedCAT, que ens permet centralitzar pràcticament totes les nostres dades, processar-les i aplicar-les en la millora continua de tots els nostres processos. També hem impulsat el bessó digital de la canonada principal, una iniciativa pionera a Europa que ens permet monitorar ininterrompudament la nostra principal via de conducció».

Entre les actuacions pendents, el president del Consorci destaca la implantació dels bessons digitals de la xarxa de distribució, de l’ETAP i de les estacions de bombeig de Campredó (EB-0), l’Ampolla (EB-1) i Constantí (EB-3), que suposarà una inversió total d’uns quatre milions d’euros. Paral·lelament, el pla contempla actuacions en matèria de ciberseguretat, introducció d’intel·ligència artificial per a l’optimització dels processos i desenvolupament d’eines per a la millora en eficiència energètica.

El CAT preveu haver executat totalment el seu Projecte de Digitalització durant el segon trimestre del 2026.

