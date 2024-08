Mario Soler substituirà a Berni Álvarez i serà el nou regidor d'Esports de Tarragona

Imatge de Mario Soler, nou regidor d'esports de TarragonaCedida per PSC Tarragona

Mario Soler Santos substituirà a Berni Álvarez i serà el nou regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona. El senador socialista ocuparà el buit deixat per Álvarez, que aquest dilluns ha pres possessió com a conseller d'Esports en el nou Govern de Salvador Illa.

Soler va néixer a Tarragona el 23 de setembre de 1995 i és llicenciat en Finances i Comptabilitat per la URV i Màster en Administració i direcció d'empreses per l'escola internacional de negocis Cerem. Actualment, el socialista és senador per Tarragona i Secretari de la Cooperativa Obrera Tarragonina.

Soler va entrar a l'Ajuntament de Tarragona com a conseller l'any 2019, quan tenia només 24 anys, i va romandre al consistori fins al 2023. El jove va ocupar el número 6 de la candidatura socialista per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, el mateix que va ocupar la seva mare, Ana Santos, que va ser regidora de Polítiques per la Igualtat i Serveis a la Persona abans de morir a causa d'una malaltia greu.

