ERC reclama al PSC que obri els balcons municipals durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla

El Grup Municipal d’ERC va fer públic un comunicat ahir en què lamentava que «el govern de Viñuales continuï amb la seva convicció de no obrir els balcons a la ciutadania per les festes i que no s’apliqui l’acord que va adoptar la majoria del ple de fer-ho».

Els republicans van recordar que en el plenari del setembre de l’any passat, ERC va presentar una moció sobre l’obertura dels balcons a la ciutadania per festes, la qual va ser aprovada amb els vots a favor d’ECP, PP i Esquerra, amb les abstencions de Junts i Vox i amb el vot en contra del PSC.

La portaveu d’ERC, Maria Roig va apuntar que «els tarragonins són els autèntics protagonistes de les festes i per això cal apropar-les a la ciutadania amb propostes com les que va iniciar l’alcalde Ricomà amb el sorteig per optar a gaudir de les diades festives des dels balcons municipals». «S’ha fet un pas enrere en aquesta aposta d’èxit que el que necessitava era continuïtat i no que se n’anés en orris per voluntat política», va afirmar Roig.