El web de Xarxa Santa Tecla incorpora pòdcasts sobre salut

El web Xarxa Santa Tecla ofereix com a novetat una secció de pòdcasts en català amb l'objectiu de millorar els hàbits, les actituds i els coneixements de la població amb relació a la salut individual i comunitària

Els àudios s'han emès a RAC 1 aquesta temporada 2024 i tracten sobre diferents temes de l’àmbit sanitari, on professionals de la Xarxa Santa Tecla proporcionen consells i recomanacions, així com informació sobre prevenció i promoció de la salut per a la població en general.

Entre aquest hi ha recomanacions per tenir una bona salut bucodental, la importància de fer-se revisions ginecològiques, consells pràctics per combatre les al·lèrgies primaverals, els símptomes més comuns de la malaltia celíaca o com cal rentar-se les mans.

Amb aquest espai, impulsat per professionals assistencials de l’organització, la Xarxa Santa Tecla amplia la informació d’interès sobre temes de salut dirigits a la ciutadania.

