L’incivisme s’apodera de la plaça Prim: «Els veïns estem farts del soroll i les baralles, és insostenible»

«Des de les nou del matí fins a les 12 de la nit, hi ha gent bevent, consumint drogues, posant música a tot volum i generant baralles». Aquesta és la situació que pateixen els veïns de la plaça Prim, també coneguda com a plaça de la Mitja Lluna. Omar El Gabry, un dels afectats, assegura l’incivisme ha augmentat durant les darreres setmanes en aquest espai i això està generant «un gran malestar» entre els residents de la zona, que cada cop se senten més insegurs.

Segons explica, des de temps, un grup de persones es reuneix diàriament a l’esplanada que hi ha davant l’església de Sant Joan Baptista, els aldarulls són constants. A més, diu que generen brutícia, ja que deixen allà la brossa. «Estem farts del soroll i les baralles», remarca Omar, qui apunta que aquesta situació «insostenible» està «tensant» els veïns. Molts d’ells «tenen por de baixar de casa», perquè es viuen discussions i conflictes a la plaça de forma freqüent.

En alguna ocasió, «s’ha arribat a veure un ganivet» i s’ha produït el llançament de llaunes de cervesa. Maria Bosch, una altra veïna afectada, explica que és habitual que es concentrin persones en aquest espai, però afirma que s’ha intensificat en l’últim mes. I és que, amb l’arribada de la calor, la plaça de la Mitja Lluna s’ha convertit en un bon lloc per refugiar-se del sol sota els arbres.

De fet, Maria explica que fa quatre anys es va viure una situació similar. Llavors, la venda de drogues es va intensificar i els cossos policials van haver d’actuar: «Una patrulla va començar a freqüentar la zona i es va calmar la situació». «Des d’aquell moment, sempre han anat passant grups de gent per la plaça, però ara s’ha agreujat», lamenta la veïna, qui detalla que «hi ha crits, fan les seves necessitats entre els cotxes, ensenyen els seus genitals i hi ha violència cap a les dones».

En aquest sentit, apunta que poden arribar a coincidir fins a «40 o 50 persones», les quals se separen en grups i es distribueixen per la plaça. Entre ells, es produeixen baralles: «Alguns veïns surten de casa o tornen amb por». Omar assegura que, els cops que ha intentat trucar a la Guàrdia Urbana, «no van contestar». En canvi, Maria reconeix que «sí que han acudit algun cop a la plaça». Per exemple, fa dos dies. Això fa que les persones marxin, «però l’endemà ja hi tornen a ser».

Persones sense sostre

Després que es fes públic que Serveis Socials traslladarà el servei d’atenció que tenia a la Rambla Vella cap a les instal·lacions que té a la plaça Prim, ha crescut la preocupació per si el problema de convivència s’accentua. I és que moltes de les persones que es reuneixen a la plaça són sensesostre o es troben en situació de vulnerabilitat.

Els veïns, però, han volgut deixar clar que no tenen res en contra d’ells. Omar considera que es tracta d’un «problema estructural» i que «algú els hauria de fer un seguiment». Hi coincideix Maria, qui creu que cal una «solució política». L’Ajuntament afirma que la presència d’aquestes persones «no té a veure amb els serveis que ofereix l’IMSST allà», sinó que estan «de pas», ja que l’estació de tren i el menjador social són a prop.

«Se’ls ha ofert ser ateses al Punt d’Atenció Sense Sostre, però la majoria ho ha declinat», asseguren fonts del consistori, que apunten que la Guàrdia Urbana té constància de la situació i que «s’està en contacte amb el servei de neteja perquè actuïn a la plaça».