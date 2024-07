Els preus del lloguer a Tarragona s’estabilitzen sobre els 650 euros al mes

L’import mensual per a llogar un pis a Tarragona és 664, 23 euros de mitjana, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Enguany, s’han formalitzat 742 nous contractes a la ciutat. «L’any passat la renda estava sobre els 673 euros. Aquest lleuger descens del preu es deu al topall impulsat per la Generalitat en 140 municipis, entre ells Tarragona», explica Héctor Ruana, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de la ciutat.

El preu mitjà al Tarragonès se situa en els 647,6 euros. «També s’ha de destacar que estem vivint moments d’una demanda tremenda de lloguer. Hi ha més demanda que oferta. Quan surt un pis al mercat que ofereix un preu raonable es lloga gairebé el mateix dia», indica Ruana. Si ens fixem en el Baix Camp, l’import mensual mitjà de lloguer és de 622,82 euros. A Reus, el preu de mitja és 603,8 euros. «El mercat està així i l’evolució dels preus és raonablement a l’alça», afirma Ruana.

Portals immobiliaris com Fotocasa indiquen que la ciutat de Tarragona se situa un 17% per sota de la mitjana nacional. «L’evolució demogràfica condiciona molt el mercat de lloguer. Allí on creix el pes demogràfic, el preu del lloguer sempre té un repunt», assevera el gerent de la cambra. «També hi entra un factor que és el finançament. Si es donen més hipoteques, la gent aposta més per comprar», afegeix Ruana.

Evolució fixa

De cara als pròxims mesos, el sector preveu una situació de calma i estabilitat respecte als preus de lloguer. «Les rendes s’estabilitzaran respecte al topall. Mentre estigui vigent es mantindrà així perquè no es pot llogar per un preu superior a l’anterior contracte», exposa Ruana. Tot i que hi ha excepcions, com en el cas dels immobles que no s’han llogat en els últims cinc anys així com en aquells que s’hi ha fet una rehabilitació important o són de nova construcció.

«Cal considerar que, en l’última limitació de rendes, sobre l’any 2021, molts lloguers en preus baixos van sortir al mercat», recorda el gerent de la cambra. Des de la seva entitat, expliquen que això podria ser «perniciós» per a la gent que necessita llogar a preus baixos. «Molts propietaris es volien estalviar els costos de gestió i altres. Si hi ha rendes mitjanes i les baixes cada cop en són menys, pot fer incrementar els preus, tot i que de forma mínima».