Tarragona inicia una campanya contra el malbaratament alimentari als restaurants de platja

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat una nova campanya de prevenció de residus als establiments de restauració del litoral, subvencionada amb els fons Next Generation.

Sota el lema Quan surtis a dinar pren la carmanyola!, un equip de dos educadors visitarà els principals restaurants del litoral, de les platges de la ciutat i del barri del Serrallo, per tal adherir-se i donar a conèixer la campanya, que es plasma en l’entrega d’una guia per als establiments per tal de prevenir el malbaratament alimentari, així com el repartiment de 2.000 carmanyoles reutilitzables per tal que les puguin oferir als clients perquè s’hi puguin emportar el menjar sobrant, en aquests recipients.

Els 70 restaurants adherits tindran un distintiu a la porta i la campanya es desenvoluparà en tres fases, i una d’inicial que ja engegat i consta d’una primera comunicació amb tots els establiments situats a les platges de la Móra, la Llarga, Boscos, Via Augusta, el Miracle i el barri del Serrallo i concretar una hora per a fer la formació amb els educadors.

La primera fase seria la de la visita i explicació detallada de la campanya, la guia i entrega de les carmanyoles; una segona visita per conèixer l’evolució de la campanya i finalment l’avaluació de la iniciativa, que es calcula serà a la tardor. En la guia de bones pràctiques hi apareixen diferents propostes de prevenció de residus perquè els restauradors posin en marxa en els seus establiments.

La consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, ha destacat la importància de campanyes com aquesta, ja que «el malbaratament alimentari és un problema en molts sectors, com domicilis o comerços, però fins ara no l'havíem abordat en restauració i entenem que alhora que els escoltem, els ajudem a millorar els índexs».

Per la seva banda, el director comercial del grup El Pòsit, Àngel Pérez, ha manifestat estar molt satisfet perquè «moltes vegades ens suposa un cost afegit i alhora ens ajuda a conscienciar els clients».

