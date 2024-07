L'acadèmia de sirenes de Tarragona celebra 10 anys submergida en una fantasia marina

Imatge de les sirenes de l’acadèmia durant el Dia de Platja, organitzat per la Fundació Mare Terra Mediterrània.Marta Gutiérrez

La sirena és, sense dubte, un dels éssers mitològics més icònics de la cultura popular, protagonitzant contes, pel·lícules i sèries que superen el pas del temps. Des de fa deu anys, aquestes criatures són presents, també, a la costa tarragonina, i és que la Sirenas Mediterranean Academy ofereix l’oportunitat de transformar-se en aquest ésser màgic.

«Sempre m’ha encantat el mar, i les sirenes són com una mena de representació d’aquest. Llavors d’una idea que inicialment semblava una bogeria va sorgir una realitat», explica la Susana Seuma, directora i cofundadora, juntament amb l’Alejandro Rodríguez, de la Sirenas Mediterranean Academy.

Des de la seva fundació, més de 4.000 persones s’han posat la cua per complir els seus somnis i aprendre a nedar amb l’estil tan característic de les nereides. «Els nostres clients més habituals són nens i nenes d’entre 5 i 13 anys, però s’interessen persones de totes les edats. El rècord el té un home de 73 anys de Girona», afirma Seuma.

A més, afegeix, també acullen a diversos turistes procedents d’arreu del món, els quals venen a conèixer la costa mediterrània d’una forma única. «Ja sigui perquè La Sireneta és la seva princesa preferida o perquè han vist sèries com H2O, aquestes persones acudeixen a nosaltres per complir el seu somni, i això és una gran responsabilitat», explica la directora.

L’activitat, assegura Seuma, a més de la seva peculiar caracterització, requereix un gran esforç físic. «És com una barreja entre l’apnea, la natació i el busseig. Vam unir esports que ja existien per crear aquesta nova manera de gaudir del mar, a la que anomenem ‘sirenejar’», explica.

Des de 2022, la Sirenas Mediterranean Academy és membre de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, el que permet a les sirenes i tritons participar en diverses activitats esportives, però sense la possibilitat de competir.

És per això que el seu pròxim objectiu és que «sirenejar» esdevingui un esport federat. A més, afirma, la modalitat té molts altres beneficis més enllà dels físics. «La sensació és tan bonica, és gairebé com si estiguessis ballant dins l’aigua. Et converteixes en un element marí més, és incomparable», explica la directora.

Compromís social i ecològic

L’acadèmia, a banda del seu caràcter lúdic, artístic i esportiu, també té un vessant benèfic, ja que col·labora amb diverses entitats ecològiques i socials. «Des del començament hem treballat amb la Fundació Mare Terra Mediterrània, a la que destinem una donació percentual dels nostres beneficis i ajudem amb activitats de conscienciació mediambiental. Considerem que és molt important respectar i protegir el mar, i volem estendre aquest missatge», afirma Seuma.

També han realitzat accions amb nens que pateixen malalties difícils a través de la Fundació Make a Wish. «Hem treballat amb històries molt boniques, però també molt difícils. És dur, però és molt satisfactori», assegura la directora.

10 anys de trajectòria

L’acadèmia va celebrar el seu desè aniversari el passat 13 de juliol amb un concurs fotogràfic de sirenes subaquàtic amb la col·laboració de la Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona. Tot i les alegries que aquests deu anys han portat a la Susana i l’Alejandro, la primera admet que no ha estat un camí fàcil. «Hem passat èpoques difícils, sobretot durant la pandèmia, però aquí seguim», explica.

A més, afirma que sovint s’ha sentit jutjada per aquelles persones que no entenen la disciplina. «Sembla que hagi d’estar justificant sempre la meva feina. Molts pensen que això és simplement una disfressa, i els he d’explicar que és un equipament aquàtic», lamenta.

Així i tot, no deixa que res la desanimi per continuar perseguint la seva passió. «Tot i que sigui dur té la seva recompensa. Jo sempre em quedaré amb tots els somriures i abraçades dels nens, nenes, i adults que han confiat en nosaltres per complir els seus somnis», afirma.