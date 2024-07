Un viatge immersiu al passat paleocristià

Durant les excavacions que es van dur a terme l’any 1994 per a la construcció del Parc Central, es va descobrir un tram de via romana i les restes de diferents construccions datades entre els segles I aC i V dC. Sota el centre comercial, en el pàrquing subterrani, encara s’amaguen els vestigis d’una domus suburbana, així com els d’una basílica funerària on es van trobar més de 160 tombes.

Aquestes estructures conformen el que es coneix com a Conjunt Paleocristià del Francolí, que, al mateix temps, és una peça que està fortament connectada a la Necròpolis. En els darrers anys, el Parc Central ha realitzat una important inversió per a la museïtzació i dinamització de les restes arqueològiques que alberga en el seu aparcament soterrat.

Amb la voluntat de posar en valor aquest jaciment patrimonial, el centre comercial ha decidit impulsar Tarraco Experience, un recorregut immersiu únic que connecta la història de la Tàrraco romana amb el present gràcies a les noves tecnologies, amb la projecció d’un holograma, un espectacle de mapping i jocs de realitat virtual i de realitat augmentada.

Ahir, va tenir lloc la inauguració oficial d’aquesta nova proposta. Hi van ser presents l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales i els consellers Montse Adan, Berni Álvarez i Nacho García; així com el gerent de Parc Central, Francisco Lambea, qui explicava que han pretès «unir la història i el patrimoni de la ciutat amb tecnologia avançada».

Tanmateix, remarcava que són l’únic centre comercial que recupera i obre al públic unes restes arqueològiques de tal magnitud. Així doncs, desitja que els tarragonins i els turistes puguin conèixer, a través d’aquesta experiència, un jaciment especial que es troba sota un centre comercial. Tarraco Experience es podrà gaudir de forma lliure i gratuïta, sense necessitat de fer reserva.

El recorregut immersiu estarà disponible fins al 23 de setembre, tot i que no es descarta que pugui tornar en un futur. La visita al Conjunt Paleocristià del Francolí començarà amb la benvinguda per part d’un personatge de l’època, en forma d’holograma, que explicarà el recorregut. En aquest espai, trobaran les restes d’una basílica funerària construïda als volts de l’any 400 dC, una església cristiana amb absis quadrat, transsepte, tres naus i un atri envoltat d’habitacions. Sota el paviment, s’hi van trobar més de 160 tombes.

Els visitants també podran observar els vestigis d’una domus suburbana del segle IV del que va ser una família benestant. En l’àrea on s’ubicaven els banys de la casa, s’ha muntat un espectacle artístic de mapping que donarà vida a aquest indret ressaltant el mosaic original que forma part de l’estada i que s’ha conservat en bones condicions fins a l’actualitat. Al final del recorregut, els assistents podran divertir-se amb un joc de realitat virtual que els permetrà endinsar-se en el passat paleocristià. L’alcalde va ser un dels primers a provar-lo.

«Això és apostar per una de les dinàmiques que hem de tenir com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat, que és aplicar la tecnologia per explicar encara millor el nostre patrimoni», afirmava Viñuales, qui assegurava que aquest nou recorregut dona a conèixer «de forma molt amena i didàctica» un indret que «molts tarragonins desconeixen».