«A Tarragona, s’adonen que la salut és un dret»

L’hospital de Santa Tecla de Tarragona acull estudiants de pre-medicina dels Estats Units, que durant unes setmanes poden fer pràctiques d’observació al centre. «És un programa que vam engegar abans de la pandèmia Covid, però que vam haver d’aturar. Enguany l’hem recuperat», explica Tatia Loula, coordinadora del projecte amb l’organització educativa Atlantis, que té més de 15 anys d’experiència en el sector.

Per a molts estudiants, és la primera experiència fora dels Estats Units. «És una gran vivència per ells, ja que no s’imaginaven que podrien fer cafè i aprendre de cirurgians. Als EUA això és impensable», indica Loula. En aquest sentit, l’estada a Tarragona suposa un «shock cultural» pels futurs professionals.

«És molt diferent. Espanya té un dels sistemes públics de salut més grans d’Europa. Quan venen, els alumnes s’adonen que la salut és un dret», indica la coordinadora. Com estan en la seva primera etapa de formació, els joves no poden realitzar cap activitat clínica, només acompanyar els metges per observar la seva activitat diària.

Per als alumnes aquesta també és una bona oportunitat de conèixer una altra cultura i obtenir tots els coneixements possibles. En aquesta línia, Lauren Benjamin, estudiant de neurociència, explica que el seu objectiu en aquesta experiència és «submergir-me en la cultura i el sistema de salut d’aquí, a més d’exposar-me a noves especialitats i l’atenció al pacient».

Sarah de Santos, estudiant de biologia amb especialització en pre-medicina, espera «aprendre més sobre el sistema de salut espanyol i el funcionament dels diferents departaments d’un hospital, així com consolidar l’especialitat en la qual m’agradaria centrar-me».

Valoració positiva

Loula també exposa que aquestes estades europees es valoren molt positivament a les companyies de salut americanes. «A més, cada cert temps poden anar canviant de departament i anar observant com s’hi treballa», diu la coordinadora. Els joves romanen uns quatre dies aproximadament en cada servei i l’observació té una durada d’unes cinc hores cada dia, generalment en horari de matí.

Nous procediments

Per la seva banda, Fernando Echegaray, estudiant de neurociència, aspira a complir dues de les seves metes: «poder observar el treball dels metges i estudiar a l’estranger». Mentre que Jess Horrigan, estudiant de cinesiologia amb especialització en biologia, ho veu com una oportunitat d’aprendre sobre «l’atenció al pacient en comparació amb els Estats Units i ser testimoni de nous procediments mèdics».

Davant la bona acollida, els organitzadors esperen poder repetir el programa els anys vinents. «Hem fet pràctiques a Barcelona i Manresa i a la majoria de països d’Europa. Ens agradaria tornar a Tarragona», conclou Loula. Com apunta Gabriela Diniz, responsable del programa Atlantis a Espanya, l’hospital tarragoní és «un centre idoni perquè els estudiants puguin conèixer de manera directa i propera el treball diari dels professionals de cada especialitat».