La campanya «Cap llar sense aliments» recapta prop de 24.000 euros a Tarragona

La cinquena edició de la campanya «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, ja ha recollit 23.718 euros a Tarragona, 219.714 euros a Catalunya i 1.607.380 euros a tot Espanya. Aquest import total és l'equivalent a 1.461 tones d'aliments bàsics, que seran distribuïts pel conjunt del territori nacional a través dels 54 bancs d'aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) i les seves 6.493 entitats socials col·laboradores. Gràcies al total de donatius recollits, 5.412 persones en situació de vulnerabilitat tindran garantida una alimentació bàsica durant un any.

La campanya d'enguany, que seguirà activa fins al 31 d'agost, ha volgut donar resposta a les dificultats que afronten els bancs d'aliments per proveir-se a causa de la disminució dels donatius. Conscient de la urgència, la Fundació "la Caixa" ha contribuït a la campanya, un any més, amb una aportació d'un milió d'euros.

«La campanya «Cap llar sense aliments» reafirma un any més el compromís de la Fundació "la Caixa", de CaixaBank i de tot el seu ecosistema amb la societat i amb les persones que tenen grans dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació. És un clar exemple de com treballant de manera conjunta podem millorar la vida dels qui més ho necessiten i un fort impuls perquè els 54 Bancs d'Aliments que conformen la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments continuem avançant per construir una societat més justa. Vull agrair en nom de tots la implicació i compromís», ha declarat el president de FESBAL, Pedro Miguel Llorca.

El president del Banc dels Aliments de Barcelona i representant dels bancs d'aliments catalans, Lluís Fatjó-Vilas, ha destacat que la campanya «Cap llar sense aliments» arriba en un moment de molta necessitat per als Bancs d'Aliments. «Volem agrair a la Fundació "la Caixa" i a totes les persones que han col·laborat en la campanya, el seu compromís». I ha afegit: «Cada donació feta suposa una acció solidària que ens ajuda a continuar amb la nostra tasca diària, d'ajuda a les persones vulnerables del nostre entorn, amb l'objectiu de complementar la seva dieta i fer que aquesta sigui més saludable».

«Els bancs d'aliments duen a terme una tasca imprescindible per atendre els col·lectius més vulnerables, però en els últims anys han patit una reducció dels donatius i excedents. Per això, des de fa cinc anys, impulsem aquesta campanya al costat de CaixaBank en favor dels bancs d'aliments i de les milers de famílies que pateixen pobresa alimentària al nostre país», ha assegurat el subdirector general de la Fundació "la Caixa", Marc Simón.

«Un any més, de la mà de Fesbal i al costat de la Fundació "la Caixa", agraïm la implicació de clients particulars, empreses, voluntaris i societat en general en la lluita contra la pobresa alimentària. A més de la nostra xarxa d'oficines, les donacions es poden realitzar a través dels canals digitals de CaixaBank que mantindrem oberts fins al 31 d'agost», ha apuntat el director d'Acció Social de CaixaBank, Josep Parareda.

Els canals de donació, oberts fins al 31 d' agost

Els canals electrònics de la campanya «Cap llar sense aliments» seguiran actius fins al 31 d'agost. Les persones que vulguin col·laborar encara poden enviar el seu donatiu a través de Bizum amb una aportació a la causa 38014. També es pot col·laborar a través de la xarxa de caixers de CaixaBank, de la plataforma digital CaixaBankNow i al portal www.caixabank.cat per als donants que no siguin clients de l'entitat.

Tant la FESBAL com la Fundació "la Caixa" i CaixaBank fan una nova crida a les empreses i a la societat espanyola perquè continuïn mostrant la seva solidaritat amb els qui més la necessiten.

Cinc edicions, gairebé d'11 milions aportats

La campanya «Cap llar sense aliments» es va posar en marxa per primera vegada el 2020 per donar resposta a la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. Entre les cinc edicions i fins ara, s'han aportat gairebé 11 milions d'euros, d'entre els quals 4 milions d'euros aportats per Fundació "la Caixa". Gràcies a aquests donatius, s'han aconseguit més d'11.200 tones d'aliments bàsics destinats a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Et pot interessar: