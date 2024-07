Els treballadors de La Mercè denuncien la saturació que causa la manca de personal

Els treballadors de la residència La Mercè consideren que la seva situació laboral, condicionada per la manca de personal, és insostenible, ja que perjudica tant els empleats com als usuaris del centre. Els primers critiquen la «nefasta» gestió per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que, asseguren, ha dificultat el procés d’adaptació d’aquells treballadors que han estat recentment traslladats des de l’ICASS de Reus. Així ho han expressat els sindicats CCOO, CATAC i UGT en un comunicat en representació dels treballadors.

Per tant, la frustració i el malestar que van protagonitzar el tancament d’aquest centre, marcat per les protestes i mobilitzacions per part dels familiars, sembla acompanyar als empleats, que asseguren trobar-se completament saturats per la sobrecàrrega de feina que pateixen, la qual «afecta directament la seva salut física i mental» i «repercuteix en la qualitat del servei».

Concretament, els treballadors estan lidiant amb la pujada de la ràtio de personal, que fins ara havia estat d’1-7, i actualment se situa a 1-8,375, així com amb la manca de cobertura per vacances i substitucions «necessàries per al bon funcionament de la residència» entre d’altres.

«S’obliden, de nou, que estem treballant amb persones vulnerables i dependents, que mereixen tot el respecte i la cura que necessiten», afirmen. Asseguren, també, que «l’increment de caigudes de residents, l’aparició d’úlceres de pressió i les queixes per part dels familiars per falta d’atenció» són únicament algunes de les conseqüències.

El Comitè Territorial de Drets Socials de CCOO i la Direcció del Centre es va reunir amb el departament de Serveis Territorials per intentar fer front a aquesta problemàtica, però asseguren que no van rebre cap resposta ni solució per pal·liar la situació, ja que van atribuir la responsabilitat al departament de Drets Socials de la Generalitat.

És per això que el Comitè Territorial va fer una petició amb caràcter d’urgència per trobar-se amb aquest departament, però encara no han rebut cap resposta. «No sembla que tinguin intenció de canviar la situació», lamenten des del Comitè Territorial. «Continuarem amb les queixes públiques, i si ens hem de plantar davant les portes del centre o convocar vagues, ho farem», indiquen.