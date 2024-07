El toc tarragoní de la ‘Barcelona Mestissa’

Quin sentit té fer confluir en un mateix escenari –el del Teatre Grec– els artistes Alizzz, Maria Arnal, Queralt Lahoz, Momi Maiga, Macaco, Nakany Kante, Kiki Morente, El Niño de Elche, Anna Ferrer i Las Ninyas del Corro? Doncs fer un homenatge i reivindicar el mestissatge musical, tan arrelat a la ciutat des d’aquella Barcelona preolímpica, en què sonava la rumba catalana de Peret i Gato Pérez.

L’espectacle Barcelona Mestissa, que s’estrenarà el pròxim 22 de juliol, és una producció de TRESC-Club Català de Cultura amb El Festival GREC i la complicitat del Taller de Músics. A la direcció hi són Pol Segarra i Carré i Xavi Buxeda i Marcet. La idea de partida, explica la tarragonina Cristina López, «era reinterpretar la Barcelona mestissa, a partir del panorama actual».

López, que a més d’actuar en l’espectacle n’és la directora musical, explica que, a l’hora de dissenyar el programa, van treballar amb la música tradicional de la ciutat, però des d’una mirada contemporània, sumant tradició i innovació, i transitant des del pop al flamenc, passant pel folc, tot incorporant les noves tecnologies i l’electrònica.

De cara als artistes que actuaran en el concert, la proposta que van rebre va ser la de revisitar els seus temes, interpretar-los amb col·laboracions que fossin noves per a ells, i fer-ho acompanyats d’una banda formada per membres del Taller de Músics i del panorama musical barceloní. «Serà un concert únic, amb unes peces que mai es tornaran a escoltar», avisa la Cristina.

Tot plegat, conclou López, amb la voluntat de celebrar la diversitat cultural i musical de la ciutat, i fer-ho amb des d’un punt de vista a voltes transgressor. «També tenim un últim objectiu», assegura. «Amb aquest espectacle intergeneracional, volem acostar el Festival Grec a aquell públic que potser no ve mai». Les entrades per a l’espectacle ja es poden comprar per internet a les webs de TRESC i El Grec.