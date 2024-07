La Guàrdia Urbana de Tarragona incorpora 12 nous agents

Aquest dilluns han pres possessió 12 nous agents i 2 caporals de la Guàrdia Urbana de Tarragona. En l’acte, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales ha posat en relleu «la llarga trajectòria i la vocació de servei públic del cos» i ha destacat «que arribeu en un moment molt interessant, amb canvis i reptes molt importants, als quals haureu de donar resposta des de la proximitat a la ciutadania».

Els 12 agents son 4 dones i 8 homes que reforçaran el cos policial. Es tracta per una banda d’agents en pràctiques, aquells que procedeixen d’algun altre cos policial, i per l’altra d’agents interins, que s’incorporen per primera vegada a una policia.

Aquesta setmana, els agents rebran formació i a partir de la que ve ja tindran destinació. A partir de l’octubre, els que son interins faran la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i posteriorment hauran de estar un any en pràctiques a la Guàrdia Urbana de Tarragona per poder ser funcionaris de carrera. En canvi, els agents en pràctiques, al venir d’altres cossos policials – policies locals o Mossos d’Esquadra- ja podran incorporar-se com a funcionaris de carrera l’any que ve, un cop hagin acabat el període de pràctiques.

Avui també han pres possessió dos nous caporals del cos que van superar el procés d’incorporació de 17 noves places.

