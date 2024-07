La fideuada més rumbera

El Serrallo es va despertar, ahir, immers en el tercer dia de festes de la Verge del Carme 2024. Després d’una exitosa jornada de dissabte que va finalitzar amb la revetlla de la mà de la música de DJ Rayo, la Pèrgola va acollir un matí replet d’activitats i d’actes populars.

Pels volts del migdia, la trobada gegantera, va arribar a la plaça del Bisbe Bonet, després de completar un recorregut pels carrers del barri. Allà, tant en parelles com conjuntament, els gegants —alguns de la ciutat, però fins i tot d’altres municipis com Valls o Vinyols i els Arcs— van ballar les seves danses davant dels ulls de nens i famílies que s’havien apropat fins a primera línia de mar.

Un cop finalitzada la ballada conjunta, la festa va continuar amb la rumba dels Amurabi. El grup tarragoní va fer més amena l’espera als veïns que feien cua, ansiosos per demanar el seu vermut o plat de fideus, amb versions d’artistes com Rosanna, el Último de la Fila o Estopa. La Pèrgola del Serrallo, repleta de taules i cadires plenes de gom a gom, va aconseguir recollir un públic que comprenia totes les edats, dels més petits als més grans.

Marc Pedraza, organitzador i membre de l’Associació de Veïns del Serrallo, es va mostrar satisfet amb l’ambient que s’estava vivint: «Avui estem tenint moltíssima família i canalla; això és festa major al 100%». A més, Pedraza va confirmar el gran èxit de la fideuada organitzada: «Hem venut tants tiquets que ens fa por que no tinguem fideus per a tota la gent». Finalment, les prop de 500 racions que es van vendre a les barres van servir per alimentar tothom.

Ara, encara queden dos dies de programació. «Acabarem baldats, però valdrà la pena. El que queda ja va molt més dirigit als veïns del barri i farem germanor», va concloure l’organitzador.