Pinzellades de somnis al pati de Jaume I de Tarragona

El pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona està acollint, des del passat 3 de juliol, l’exposició «Pinceladas de sueños», de la pintora Smirna Vázquez. La mostra està composta per una sèrie d’obres ben diferents entre elles. L’artista tarragonina, de trenta-un anys, es defineix a si mateixa com a «lliure», cosa que queda perfectament reflectida en els quadres exposats a l’Ajuntament.

Des de la part més reivindicativa i feminista, fins a la més extrema creativitat amb tocs surrealistes, tot passant per l’amor incondicional a la seva família i la presència de la vida quotidiana. A més, també hi ha hagut una aposta per la lliure interpretació del públic. Tal com s’explica a la presentació de l’exposició, «cada obra és una finestra a la imaginació i a la màgia, plena de creativitat i fantasia».

Vázquez es va començar a interessar per la pintura a 18 anys. Va ser llavors quan va fer els seus primers quadres de manera autodidàctica. Per continuar aprenent i millorant les seves qualitats artístiques, va optar per apuntar-se en diferents escoles d’art. Primerament, va estar tres anys aprenent a l’acadèmia i centre d’art Dabigom, situat al carrer Méndez Núñez de Tarragona.

Al cap de poc temps, va fer el pas a l’Escola d’Art Marina B. Cubells, del carrer de Santa Joaquima de Vedruna. Allà va aprendre noves tècniques, com l’oli o l’aquarel·la; i va poder millorar els seus retrats. Tot plegat, amb l’objectiu de poder viure del que més li agrada. El que va començar sent una afició, s’ha acabat convertint en la seva professió.

I és que l’Smirna ha aconseguit dedicar-se a ser pintora. «En alguna altra exposició, he venut quadres i també m’arriba algun encàrrec», afirma la tarragonina. Aquesta no és la primera vegada que posa els seus quadres a l’aparador. Anteriorment, ja s’havien pogut veure les seves obres a Reus, Torreforta i al centre de Tarragona.

L’artista declara estar molt satisfeta amb la rebuda que ha tingut la mostra: «el dia de l’estrena vam omplir el pati de bat a bat i, durant aquestes setmanes, he anat rebent missatges molt positius». Els quadres es podran visitar fins aquest diumenge 14 de juliol. Ara, al cap de la pintora només hi ha la idea de continuar creant art. «Quan acabi aquesta exposició, miraré a veure si podem tornar a exposar a la ciutat de Reus», conclou Vázquez.