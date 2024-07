Les treballadores de les llars d’infants de Tarragona recullen signatures per reclamar «una equiparació de les condicions laborals»

«Qui cuida les que cuiden?». Aquesta és la pregunta que es fan algunes de les treballadores de les llars d’infants municipals de Tarragona, que des de fa anys reclamen l’equiparació i homogeneïtzació de les condicions laborals de totes les educadores.

L’any 2017, l’Ajuntament va municipalitzar el servei. Des de llavors, les treballadores subrogades denuncien que existeix «un greuge comparatiu» entre elles i les seves companyes que «venen de la borsa de treball». Així ho explicava Tere Camerino, una de les educadores afectades.

«Estem fartes perquè fa molts anys que arrosseguem el mateix problema sense solució», lamentava. Per aquest motiu, ahir van decidir sortir al carrer Canyelles per recollir firmes i buscar el suport de la ciutadania. Durant els darrers anys, els sindicats han mantingut diferents trobades amb l’Ajuntament per negociar les condicions laborals.

La setmana passada, va ser el primer cop que les mateixes treballadores es van reunir el govern municipal. «Vam obtenir la mateixa resposta de sempre», deia Camerino. I és que les educadores afectades van portar el consistori a judici per aquesta qüestió i encara no s’ha resolt. «Ens diuen que, mentre el procés continuï judicialitzat, no es pot fer res», indicava l’educadora, qui considera que «si hi ha bona voluntat, es pot arreglar tot».

Des de l’Ajuntament apunten que del 2017 al 2019 es va millorar el rebut salarial de les treballadores subrogades per equiparar-se a la resta d’empleades municipals. El problema, apuntava Camerino, és que «les treballadores subrogades ens regim pel conveni estatal i la resta, es troben sota el conveni de l’Ajuntament». «No és normal que en un mateix lloc de feina existeixin dos convenis», criticava.

A causa d’aquesta disparitat, «nosaltres fem 38 hores setmanals i elles 35, i a més treballen només fins al 5 de juliol mentre que algunes companyes s’han de quedar tot el mes». D’altra banda, assenyalava que les educadores subrogades no poden obtenir «permisos per acompanyar els nostres fills al metge» o «dies personals». «Aquesta situació genera un cert malestar», lamentava Camerino, qui reclama al consistori més predisposició per negociar.