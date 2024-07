Comença la construcció de 192 pisos de lloguer social a Tarragona

Avui s’ha posat la primera pedra dels 192 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer dels dos edificis que s’ubicaran a la parcel·la M3 del Pla Parcial Urbanístic 10 (PP-10). L’acte l’ha presidit l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i ha comptat amb la participació del secretari d’estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas; la secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Marina Berasategui; el president de la Fundació SALAS i el patró honorífic, José Miguel Deus i Manel Rodríguez respectivament; el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Purrà; la consellera delegada i la directora de l’Institut Català de Finances, Vanessa Servera i Noemí Galvez, respectivament, entre d’altres autoritats.

L’alcalde de Tarragona Rubén Viñuales ha manifestat que «aquesta és la primera pedra d’un projecte que ens permetrà abordar un dels principals problemes i preocupacions de la ciutadania, l’accés a l’habitatge».

Viñuales també ha explicat que «es tracta d’una promoció d’habitatge públic de qualitat, sostenible i assequible, que transformarà l’entrada de Tarragona per la T11 i impulsarà el nou barri del PP10, un barri ben connectat amb l’Anella Mediterrània a tocar, i en el qual s’està desenvolupant un centre comercial i el centre hospitalari Viamed».

Viñuales també ha volgut posar de manifest que el govern municipal «també va per feina pel què fa a la creació de l’habitatge de lloguer social, i aquesta promoció n’és la prova». «L’aposta per l’habitatge social és una política imprescindible a una ciutat com Tarragona ja que ens permet disminuir els desequilibris territorials i millorar la cohesió social i la qualitat de vida de la ciutadania» ha afegit.

Una promoció social

SMHAUSA va tancar fa un any amb la Fundació SALAS un acord per construir la promoció Les Oliveres, un total de 192 habitatges de lloguer social assequible i accessible dels dos edificis que s’ubicaran a la parcel·la M3 del Pla Parcial Urbanístic 10 (PP-10). La promotora social sense ànim de lucre té el dret de superfície sobre aquest solar municipal per 75 anys —prorrogable fins a 99 anys— amb l’objectiu de fer realitat aquesta promoció d’habitatges.

L’acord especifica que, un cop promoguts els dos edificis, serà la Fundació Nou Lloc, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en gestió d’habitatge social, qui s’encarregarà de la gestió.

Un cop finalitzat aquest dret, els edificis retornaran a SMHAUSA i la propietat del sòl la mantindrà sempre aquest servei municipal. El pressupost del projecte és de 28.850.000 € i la subvenció dels fons Next Generation és de 6,9 milions d’euros.

Els habitatges han d’estar adjudicats als usuaris abans del juny de 2026. Les persones interessades hauran de complir els requisits que la futura convocatòria determini. Serà requisit imprescindible que, al 2026, estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial. Per més informació sobre aquesta inscripció.

Model de col·laboració públic-privada

Per la seva part, Manel Rodríguez, Patró Honorífic de la Fundació SALAS, ha destacat que «aquest projecte és un exemple d’un model de col·laboració públic- privada que ens permetrà incorporar en el mercat uns habitatges de lloguer social amb unes condicions i qualitats excepcionals, tant pel que fa a materials com a la seva doble qualificació energètica AA+. Pel costat privat tenim COHABITAC, la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer a Catalunya que engloba a la Fundació SALAS, promotora d’aquests habitatges i a la Fundació Nou Lloc, gestora dels lloguers. Per l’altre costat, l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA, que ha cedit a les fundacions el sòl per tal que puguem aixecar els 192 habitatges i gestionar els seus lloguers socials. I no podem deixar de fer esmena del paper de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio i l’Institut Català de Finances que faciliten la seva subvenció i finançament.»

A més, Rodríguez ha afegit la importància de «posar en valor la figura de les fundacions com entitats sense ànim de lucre o ànim de lucre limitat que reinvertiran a la societat els beneficis futurs de la promoció.»

La Secretària de l’Habitatge, Marina Berasategui, per la seva banda, ha apuntat que «des de la Generalitat volem agrair aquesta col·laboració tan destacada que hi ha hagut a nivell Inter departamental, però també entre institucions, per aconseguir, en temps rècord, un projecte com aquest» i ha afegit «el repte de l’habitatge és molt gran i ens obliga a treballar conjuntament i avui en presentem un bon exemple». Així mateix el secretari d’estat de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha destacat que «l’emergència en l’àmbit de l’habitatge s’ha estès arreu i en som conscients, i per aquest motiu hem de col·laborar entre tots per començar a resoldre-ho» i ha tancat «hem de garantir l’accés a l’habitatge per a tothom i acords com aquest, amb habitatge digne i de qualitat, ens donen molta satisfacció».

192 habitatges d’1, 2 o 3 habitacions

Les Oliveres disposarà de dos edificis amb un total de 192 habitatges d’1, 2 o 3 dormitoris, tres locals comercials, zona comunitària enjardinada, places d’aparcament i trasters. A més, la promoció gaudirà d’habitatges eficients i sostenibles que comptaran amb la màxima qualificació energètica (AA).

Els habitatges es llogaran a 6,63 € per metre quadrat i els pàrquings o/i trasters a 3,33€ per metre quadrat útil (preus que hauran de ser actualitzats amb l’IPC al moment de l’entrega).

