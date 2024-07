Denuncien la «lentitud» en l'elaboració de l'estudi de viabilitat per remodelar la xarxa ferroviària de Tarragona

La Plataforma Mercaderies per l'Interior lamenta la «lentitud» del Ministeri de Transports a l'hora d'enllestir l'Estudi de viabilitat remodelació Xarxa Arterial Ferroviària de Tarragona, el qual es va adjudicar el novembre de 2021 i havia d'estar acabat l'abril de 2023. «Creiem que aquests anys de retard no són admissibles, tenint en compte que aquest és només el primer pas d'un llarg recorregut», manifesten.

També expliquen que el Ministeri va presentar quinze alternatives pel traçat del Corredor Mediterrani al Camp de Tarragona, de les quals n'han seleccionat tres. Davant d'això, demanen amb «urgència decidir la solució definitiva per l'interior». «Si es decidís avui, encara tardaria entre 15 i 25 anys en fer-se realitat», denuncien.

Divendres passat, els membres de la Plataforma Mercaderies per l'Interior es van reunir amb el director general del sector ferroviari, Carlos María Juárez. Asseguren que els va demanar «consens per continuar endavant» amb la proposta per l'interior.

Davant d'això, des de la plataforma defensen que han fet trobades, reunions i accions a tots nivells en els darrers cinc anys. «Comptem amb els suports institucionals dels ajuntaments de Tarragona, Reus, Vila-seca, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà i El Vendrell», han assenyalat, entre altres.

El Ministeri de Transports va presentar quinze alternatives pel traçat del Corredor Mediterrani al Camp de Tarragona, de les quals han seleccionat tres que es basen en el corredor Constantí – Roda sense passar per cap població, fins Roda de Berà, deixant el traçat Roda - El Vendrell per a estudiar-ho en una segona fase. Per aquest motiu, han demanat que es decideixi immediatament una solució definitiva per l'interior.

Alhora, han reiterat la seva preocupació per la instal·lació del tercer fil a la via convencional com a solució per al transport ferroviari de mercaderies del corredor (trens de 750 m i 22,5 tones/eix). Han tornat a assenyalar els motius pels quals «desaconsellen» la seva utilització.

En primer lloc, pel «perjudici» que tenen les persones i operadors logístics per la saturació de les vies arran de la confluència de trens de passatgers i mercaderies d'ample ibèric i estàndard. Seguits, per les vibracions que afecten l'amfiteatre romà, escoles i habitatges o la limitació urbanística establerta per Protecció Civil, derivada de les zones de seguretat pel risc del pas de trens amb mercaderies perilloses (el 20% actualment).

Per tot plegat, des de la Plataforma proposen una «solució provisional mentre la definitiva no arriba». Aquesta, sostenen, implica la utilització de les vies d'alta velocitat que circumval·len les poblacions, tal com es fa al tram Barcelona - La Jonquera i a la Y Basca.

«Volem que s'autoritzi de forma provisional el pas de mercaderies per aquestes vies per descongestionar la costa del trànsit que perjudicarà usuaris i a empreses, a la vegada que, sobretot, evitarem el risc sobre la salut i la vida de les persones», argumenten. A més, reclamen que es compleixi el reial decret 412/2001, sobre el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril.

Finalment, també han considerat «totalment inadequat que el director general del sector ferroviari, Carlos María Juárez, titlli de llegenda urbana el risc inherent per a la vida, la salut, el patrimoni i el medi ambient el pas dels trens de mercaderies perilloses pel mig de les poblacions».

«Al llarg dels darrers anys, al Camp de Tarragona s'han produït 22 accidents en els darrers onze anys, per sort sense danys personals. És lògic pensar que, amb l'increment de trànsit del Corredor, per pura estadística, aquests s'incrementaran», han dit.

«No ens agrada que es frivolitzi amb la salut i la vida dels veïns i creiem que aquestes declaracions no són gens afortunades», han afegit. Segons la plataforma, es tornaran a reunir d'aquí a dos o tres mesos per determinar la proposta que tingui el consens del territori.

