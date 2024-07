La construcció creix a Tarragona i Reus en el primer semestre tot i el descens general a la demarcació

La construcció de nous habitatges ha crescut a Tarragona i Reus durant aquest primer semestre, respecte al 2023 en el mateix període. Tot i que en ambdues ciutats les edificacions han augmentat, el cert és que hi ha hagut un descens general de les edificacions a la demarcació. Del gener al juny, el sector de la construcció ha registrat una davallada del 7% a les comarques tarragonines en comparació a l’any passat.

Segons les dades que ha publicat el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), en els primers sis mesos d’aquest 2024 es van iniciar 351 habitatges residencials nous en un total de 148 obres, comportant una inversió global superior als 50 milions d’euros. Del total, 45 s’han fet a la capital, on l’increment respecte al 2023 ha estat molt gran.

En el primer semestre de l’any passat, només es va construir un edifici a Tarragona, que es troba al número 13 del carrer Doctor Mallafré Guasch —a la zona de l’Hospital Joan XXIII— i és obra del promotor José Luis Garcia. A Reus, l’augment també ha estat notable, ja que han passat dels 26 als 40.

De forma contrària, les noves edificacions han descendit dràsticament a Cambrils, on han baixat dels 108 als 14. El municipi del Baix Camp va ser la població amb més construcció nova durant la primera meitat del 2023. També s’ha registrat un descens a Calafell (de 57 a 23) o a l’Hospitalet de l’Infant (de 21 a 2), entre altres.

Pel que fa a la rehabilitació d’edificis, de gener a juliol del 2024, el nombre d’obres ha disminuït un 11,5% en comparació de l’any anterior, arribant a les 412. Tot i això, la inversió ha estat molt superior, assolint els 35 milions d’euros, el que suposa un increment del 54% respecte al 2023. Per municipis, s’observen petites baixades i pujades, però les dades no han variat massa d’un any cap a l’altre. Tarragona és on més reformes s’han dut a terme amb diferència (77), seguida de Reus (30) i Cambrils (23).

«Hi ha hagut menys obres, d’un abast més gran», apunta Ramón Rebollo, del gabinet tècnic del COAATT, qui assenyala que les subvencions europees Next Generation per a la rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica han fet que les comunitats de veïns facin reformes «més importants». «Aprofiten que restauren la façana per canviar les finestres, millorar l’aïllament tèrmic o posar plaques solars», indica.

Sense motius aparents

Respecte a la davallada dels habitatges de nova creació, apunta que els pitjors números es van registrar durant el primer quadrimestre, però que al maig i al juny han estat «molt millors». Per aquest motiu, Rebollo es mostra optimista de cara al segon semestre: «Creiem que a finals d’any superarem per poc o igualarem els números del 2023». Des del COAATT, no saben explicar què ha causat la baixada que es va produir durant els primers mesos de l’any.

«No ha entrat en vigor cap normativa nova i econòmicament tampoc sembla que hi hagi cap raó», diu Rebollo. L’activitat professional dels arquitectes tècnics també ha disminuït al voltant del 9% el primer semestre. En aquest cas, sí que hi ha motius. Bàsicament, es deu al descens d’encàrrecs de certificats d’habitabilitat, que ha arribat al 37%. En canvi, han pujat els certificats d’eficiència energètica per les peticions per obtenir ajuts Next Generation.