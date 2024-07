La planta depuradora d’Ematsa a Tarragona converteix el fang en energia per a autoconsum

L’Estació de depuració d’aigües residuals (EDAR) de Tarragona ha fet passes de gegant cap a l’autosuficiència. Des de principis d’any, la planta compta amb un sistema de cogeneració d’energia que permet aprofitar els fangs extrets durant el procés de tractament de l’aigua convertint-los en energia renovable —elèctrica i tèrmica—, que es destina al consum de la mateixa depuradora. Aquesta nova infraestructura permet generar un 70% de l’energia que es consumeix anualment a l’EDAR. Amb les plaques solars que s’han instal·lat recentment, l’estalvi arriba fins al 90%. En dies assolellats, fins i tot es pot assolir el 100%.

«La gestió eficient i sostenible de l’aigua és una de les prioritats absolutes d’Ematsa», assegurava ahir l’alcalde i el president de l’empresa municipal, Rubén Viñuales. El batlle assenyalava que «aquesta iniciativa és un clar exemple d’economia circular». En aquest sentit, creu que la implantació del nou sistema de cogeneració és «un canvi de paradigma pel que fa a la gestió del cicle integral de l’aigua», que passa de ser considerat un «recurs».

El responsable de l’àrea de depuració d’Ematsa, Paco Oliva, explicava que, ara, l’EDAR «no només té la funció de retornar l’aigua residual al medi en condicions òptimes», sinó que també s’encarrega de generar subproducte. L’any passat, es van retirar prop de 150 tones de brossa com tovalloletes o plàstics. «Hi ha un projecte per convertir-les en piles de combustible sòlid per reaprofitar-les a les incineradores», deia Oliva, qui apuntava que l’arena eliminada «es pot utilitzar per a la construcció». Pel que fa a l’aigua depurada, és captada per AITASA, per a ús industrial.

Durant el 2023, també es van separar 7.400 tones de fang, que és la matèria primera del nou sistema de cogeneració. Amb un procés de digestió anaeròbia, es genera biogàs, el qual, mitjançant la combustió, es genera energia tant elèctrica com tèrmica. Pel que fa a la primera, es destina a l’autoconsum de la planta. Respecte a la segona, s’utilitza per climatitzar els edificis d’Ematsa o escalfar l’aigua de les dutxes.

La nova instal·lació, que compta amb una potència instal·lada de 390 kW, es va posar en funcionament a principis del 2024. A això, cal sumar-li els 94 kW de les plaques fotovoltaiques que hi ha a la planta. Aquesta autosuficiència permet estalviar l’emissió de 724 tones de CO2 anuals, que equival a la capacitat de carboni de 1.316 pins o a les emissions produïdes pel consum elèctric de 796 llars.

Inversió de l’ACA

Part de la inversió per fer realitat aquest sistema de cogeneració ha anat a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a través del cànon de l’aigua. «En aquesta planta, ja s’ha encetat el camí per assolir l’autosuficiència energètica», deia Isabel Gandullo, directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’ACA. L’organisme autonòmic preveu que, a mitjà termini, el sistema de cogeneració d’energia pugui arribar a les depuradores de Vila-seca i Cambrils, que se sumarien a les de Tarragona i Reus, sent quatre a tot el territori.