ERC denuncia que l’Ajuntament de Tarragona no paga els ajuts a les associacions de veïns

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona denuncia una «manca de transparència i de sensibilitat» del govern municipal amb les entitats veïnals. Els republicans consideren que moltes festes i activitats que organitzen les associacions i federacions de veïns «estan en perill perquè l’Ajuntament no els ha pagat les subvencions».

La consellera María José López va afirmar que en el mandat anterior d’ERC les subvencions es pagaven abans de Sant Joan, perquè algunes festes començaven just després. «A data d’avui encara no han cobrat i moltes no saben quan ho faran ni la quantitat final. No han rebut cap comunicació ni instruccions per part del consistori», va reblar López. ERC creu que moltes activitats programades de les entitats estan «en risc de ser cancel·lades».

Canvi informàtic

A més, la consellera republicana va destacar que «el canvi de sistema informàtic no pot ser l’excusa de la consellera Orts perquè no s’hagin abonat les subvencions perquè li recordem que fa dos anys vam modificar i millorar les bases per atorgar les subvencions, amb tota la feina tècnica que això comporta, i la primera setmana de juny ja van cobrar».

Els independentistes exposen que la situació és «un problema de gestió, previsió i de voluntat política». D’altra banda, López va acusar la consellera Sonia Orts d’«amagar» una documentació fins a la celebració de l’última comissió de valoració de la convocatòria de subvencions de les associacions i federacions veïnals per al 2024 que va tenir lloc el 24 de maig.

Diners retinguts

Segons els republicans, a la reunió les federacions veïnals i també els grups municipals, van ser coneixedors que hi havia entitats que tenien diners retinguts i que no cobrarien la subvenció íntegrament perquè havien de justificar algunes operacions de l’exercici anterior.

«Aquesta manca d’informació va provocar que moltes entitats creguessin que se’ls havia concedit la subvenció, o gairebé tota, que havien demanat quan en realitat el que havia passat és que se’ls havia retingut una quantitat dels diners a percebre fins que no resolguessin uns tràmits», va expressar la republicana.

Demanen transparència

En aquest sentit, López va considerar que la manera de treballar del govern municipal és «no tenir en compte les entitats i ja estem veient que ho estan aplicant contínuament com ha passat amb l’ordenança de terrasses, amb les zones regulades, amb la seguretat i també amb les colles castelleres». La consellera va concloure que és important i molt recomanable que el govern faci un exercici de transparència i que l’alcalde Viñuales surti a donar explicacions».