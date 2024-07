El Teatre Metropol de Tarragona tardarà un any en recuperar l'esplendor de Jujol

El procés de renovació del Teatre Metropol ja ha arrencat. Ahir, es va començar la primera fase del que ha d’acabar sent una rehabilitació integral d’aquest emblemàtic equipament cultural. L’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques realitzarà aquesta intervenció, que començarà amb la restauració dels elements decoratius de l’arquitecte Josep Maria Jujol. Abans, s’arranjarà la coberta per solucionar els problemes de filtracions i humitats que pateix l’immoble des de fa temps. En aquest sentit, s’impermeabilitzaran diversos espais, com el passadís d’entrada que dona accés a la platea des de la Rambla Nova.

«El nostre objectiu és fer una rehabilitació integral de l’edifici, però anirem per fases en funció del pressupost que tenim habilitat», explicava ahir la consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos. De moment, s’han adjudicat les dues primeres, que suposaran una inversió d’uns 630.000 euros. Pel que fa a la restauració dels elements jujolians, que permetrà recuperar els colors originals en algunes zones del teatre, el consistori compta amb una subvenció de 70.000 euros per part de la Generalitat de Catalunya. Es preveu que els treballs finalitzin «el 19 o 20 de desembre».

Posteriorment, s’iniciarà la segona fase de la intervenció, que consistirà a ignifugar les columnes metàl·liques del teatre per prevenir incendis. Tanmateix, s’actuarà al pati interior. «Té una inclinació cap a la platea, que fa que, quan plou, entri aigua i es malmeti la fusta», indicava Ramos, qui apuntava que aquests treballs s’allargaran fins al 25 d’agost. L’Ajuntament està pendent de la resolució del 2% cultural per saber si l’Estat li atorga una subvenció per a aquesta segona part. «Esperem tenir bones notícies aviat», expressava l’edil.

Una reforma integral

Mentre s’executen aquestes obres, el consistori continuarà treballant per acabar de definir com serà la rehabilitació integral, no només del Teatre Metropol, sinó de tot l’edifici ubicat al número 46 de la Rambla Nova. «Tenim una subvenció de la Generalitat per fer el projecte», assegurava la consellera de Cultura, qui afirmava que «la nostra voluntat és anar encavalcant projectes fins que tinguem tot l’immoble restaurat completament». S’estima que la inversió total rondaria als 4 milions d’euros.

L’edil preveu que a finals del 2025 podria estar llest el projecte executiu i s’acabarà de determinar les fases a executar. La idea és que, de cara al 2026, es pugui recuperar l’activitat al teatre, compatibilitzant-lo amb les obres. «En funció del que quedi per fer i per on comencem, podrem estudiar quan es pot començar a tenir programació», deia Ramos, qui remarcava que «la il·lusió de poder tenir aquest teatre en condicions òptimes per al seu ús anima i encoratja a tothom».