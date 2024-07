Dos-cents drons il·luminen el cel de Tarragona per donar el tret de sortida al Concurs de Focs

El Balcó del Mediterrani i la platja del Miracle es van omplir ahir de gent amb l’arribada de la nit. I és que ningú es va voler perdre l’espectacle de drons que va oferir la companyia Flock Drone Art, unint a la perfecció art i tecnologia amb el seu show anomenat Geometrics. Fins a 200 dispositius de llum van sobrevolar el cel de Tarragona, creant formes geomètriques, combinant-les amb figures abstractes.

El públic es va endinsar en un viatge sensorial, on la música i els colors eren protagonistes. Els tarragonins, així com els turistes que passejaven per la zona, van quedar embadalits durant els deu minuts que va durar l’espectacle, el qual va generar gestos de sorpresa i també es va guanyar un sonor aplaudiment.

Flock Done Art ha realitzat més de 200 espectacles a tota la península, Canàries i Balears en tan sols quatre anys. Actualment, està treballant amb eixams de fins a 500 drons i està oferint shows a diferents països d’Europa com França o Portugal. Ahir, va ser el torn de Tarragona, que va viure aquest innovador espectacle de drons en el dia previ a l’inici de la 32a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials. I és que, a partir d’aquest dimecres, seran quatre pirotècnies les encarregades d’il·luminar el cel durant les nits fins al dissabte.

Afectacions pel concurs

La companyia Josman, de Cambeo-Coles (Ourense), serà l’encarregada d’obrir avui el certamen, a partir de les 22.30 hores. Dijous serà el torn de la pirotècnia Pibierzo de Villaverde de la Abadía (Lleó). L’empresa italiana Poleggi dispararà els seus focs divendres, mentre que la pirotècnia francesa Ciels en fete clourà el concurs aquest dissabte.

La gran afluència de gent obliga a adoptar mesures de restricció del trànsit des d’hores abans per tal de facilitar posteriorment l’evacuació dels milers de vehicles i vianants que han anat a l’esdeveniment. D’altra banda, amb motiu del certamen, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) ampliarà la freqüència de pas de les línies d’autobús municipal nocturn per facilitar el retorn a casa de la ciutadania que gaudirà dels espectacles pirotècnics. Així doncs, fins dissabte, les L-71, L-72 i L-73 oferiran horaris especials que se sumen als horaris habituals de la L-3.