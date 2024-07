La depuradora de Tarragona serà autosuficient en un 90%

L'Estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona ubicada al Port compta amb una nova instal·lació de cogeneració que produeix energia elèctrica i tèrmica d'origen renovable que es destina al consum de la pròpia planta. L’energia s’obté a partir de la digestió dels fangs extrets en el tractament de l'aigua.

El projecte està clarament alineat amb els criteris de la sostenibilitat i l’economia circular d’Ematsa, ja que impulsa la valorització energètica d’un residu que es genera a la mateixa planta. La nova instal·lació forma part de la transformació de l’estació de depuració cap a una ecofactoria, un canvi orientat a aconseguir un total reaprofitament dels recursos.

Així, la planta de tractament d’aigua residual produeix energia renovable per a l’autosuficiència energètica i converteix els residus en productes amb una segona vida útils per a l'agricultura, la indústria o la construcció. El president d'Ematsa, Rubén Viñuales, ha destacat que el projecte de cogeneració de l'EDAR és un clar exemple d'economia circular que s'afegeix a altres processos alineats amb la valorització dels subproductes generats en el procés de depuració.

Per la seva banda, Isabel Gandullo, directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l'Agència Catalana de l'Aigua ha explicat que l'EDAR de Tarragona ha iniciat el camí cap a l'autosuficiència energètica, que és la línia de treball que fixen les normatives europees per a les plantes de depuració.

Cogeneració

Durant el 2023, a l’EDAR Tarragona es van tractar 8,2 hm3 d’aigua residual provinent de la xarxa de clavegueram d’una població aproximada de 145.000 persones dels municipis de Tarragona, Constantí i els Pallaresos. Durant el procés de depuració s’extreuen els residus que recull la xarxa de clavegueram, l’any passat es van retirar prop de 150 tones de brossa com tovalloletes, plàstics, etc. i 7.400 tones de fangs. Aquests darrers són la matèria prima de la cogeneració ja que, en ser processats per assecar-los, generen biogàs que, amb la nova instal·lació es converteix en energia renovable, elèctrica i tèrmica.

L’EDAR va tenir un consum energètic anual de 2,6 GWh necessaris per al funcionament de la planta, que presta un servei ininterromput de tractament de l’aigua residual. La nova instal·lació de cogeneració compta amb una potència instal·lada de 390 kW. A més, l’estació també disposa de plaques fotovoltaiques amb una potència de 94 kW.

Ambdues instal·lacions permeten disposar de la capacitat necessària per autoproveir-se del 100% de l’energia durant llargs períodes de temps i evitar l’emissió de 724 tones de CO2 anuals, que equival a la capacitat d’absorció de carboni de 1.316 arbres mediterranis (pins) o a les emissions produïdes pel consum elèctric de 796 llars.

L'energia elèctrica generada, uns 5.000 kWh/dia (equivalent al consum diari d’unes 450 llars), és consumida a la xarxa interior de l'EDAR i l'energia tèrmica s'utilitza per a l'escalfament del fang del digestor, la producció d'aigua calenta sanitària i la climatització dels edificis.

El projecte ha comptat amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua a través de la recaptació del cànon de l’aigua. La planta de cogeneració ha tingut un cost de prop d’un milió d’euros.

