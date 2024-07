La gerència de Promoció Econòmica de Tarragona té tres candidats

Tres candidats han arribat a la fase final del concurs públic de l’Ajuntament de Tarragona per a trobar un nou gerent de l’Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç. Els aspirants són: Joan Lluis Anton Jiménez, Víctor Franquet Marcillas i Roberto Villarreal Domarco.

Els dos primers provenen del sector del turisme. Anton Jiménez és consultor d’empreses de càmping i va ser president de l’associació de càmpings de la província de Tarragona. Per la seva banda, Franquet Marcillas s’ha dedicat a l’ensenyament durant molts anys i també va ser gerent del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. En canvi, Villarreal Domarco és escriptor i periodista.

Inicialment, es van presentar cinc candidats, però dos no han passat la primera tria. Mònica Garcia, actual directora de Mercats Públics de Tarragona, va ser una d’ells. No ha sigut seleccionada per no presentar certs documents d’experiència i de projecte de gestió obligatoris pel procediment.

El nou gerent exercirà la direcció superior de gerència del Patronat Municipal de Turisme i la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació. El seu sou fix serà de 79.181,4 euros l’any. A part, tindrà un complement variable, en funció de l’assoliment dels objectius, de 5.278,80 euros.

Segons apunten fonts del consistori, la previsió és que aquest nou càrrec municipal es posi a funcionar a partir del setembre. En les pròximes setmanes, els membres de l’òrgan de selecció faran les entrevistes als candidats per a escollir el nou gerent. Aquest nou lloc de treball, que es considera d’alt càrrec, forma part d’una nova estructura gerencial al consistori, impulsada pel govern municipal.

Impuls de les àrees

Segons explica l’Ajuntament, es busca aquesta figura perquè «facilitarà l’impuls i coordinació d’aquestes àrees, definint-ne l’estratègia i vetllant pel seu correcte desplegament, d’acord amb els objectius establerts per la corporació municipal».

Fins al final del mandat

La durada del nou contracte serà fins que, un cop finit aquest mandat, cessi el president de la corporació que el nomeni. Tot i això, el nou futurible alcalde podria prorrogar el seu contracte durant un altre mandat. A part, el govern municipal també aposta per crear gerències a l’àrea de Serveis Generals i a l’àrea d’Urbanisme.