El Rotary, amb la Tarraco romana

Andreu Muñoz, arqueòleg i director del Museu Bíblic; Joan Menchón, arqueòleg del Ajuntament de Tarragona, i José Antonio Muñiz, director de Digivisión, han estat els ponents del col·loqui ‘Tarraco romana, motor i futur del territori’, organitzat pel Rotary Metropolità.

La trobada, moderada per Clara Brull i presentada per Jordi J. Romera, president de la demarcació de Tarragona del COAC, ha tingut lloc aquest matí a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i ha resultat molt interessant i ha deixat patent que encara hi ha molt per fer per a aprofitar l'enorme potencial del patrimoni que té Tarragona. En finalitzar el debat, els assistents han gaudit d'un petit esmorzar.

Et pot interessar: