Construiran dues rotondes per millorar la seguretat a la TV-7211 entre Tarragona i Reus

La Generalitat de Catalunya vol millorar la seguretat viària a la carretera TV-7211, que uneix Reus amb Tarragona passant per Constantí, mitjançant la construcció de dues noves rotondes, l’eliminació de girs a esquerres, la implementació d’un separador de fluxos i la renovació superficial del ferm existent. Infraestructures ha licitat un contracte de serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu, que compta amb un pressupost base de 212.264,78 euros (IVA inclòs). Segons els plecs, el termini màxim d’execució és de sis mesos.

L’àmbit d’actuació serà el tram de la carretera TV-7211 comprès entre el punt quilomètric 2,4 i el 9,2. L’adjudicatari haurà d’ajudar a definir les obres que s’acabaran duent a terme, per a les quals hi ha prevista una inversió de 2.750.000 euros. La intervenció inclourà la millora superficial de la carretera amb l’estesa d’una capa de ferm sostenible, així com la implementació d’un separador de fluxos de trànsit entre els dos sentits de circulació. D’altra banda, es limitaran i també es reordenaran els girs cap a l’esquerra a tots els accessos. De forma prèvia, es farà un anàlisi de les visibilitats disponibles i dels possibles nous recorreguts per trobar una incorporació en condicions de seguretat viària.

Un punt negre

Alhora, es construiran dues rotondes en diferents punts de la carretera. Una es col·locarà entre el punt quilomètric 6,5 i el 7,5, considerat tram de concentració d’accidents, amb l’objectiu de reduir-los. Han estat diversos els sinistres que s’han produït en els darrers anys en aquesta carretera. El 2016, un infant va perdre la vida després que el cotxe en el que viatjava sortís de la via i bolqués. Enguany mateix, una dona ha mort a la TV-7211 per un xoc frontal contra una furgoneta.

L’altra rotonda se situarà al punt quilomètric 3,5, on es troba l’accés al polígon industrial Nirsa de Reus. També s’ha previst la construcció d’un tram de vial lateral municipal unidireccional, el qual finalitza actualment al quilòmetre 3,2, per tal de connectar-lo amb la futura glorieta. Tal com s’explica als plecs, les obres projectades a la TV-7211 hauran de ser «compatibles» amb el projecte de carril bici previst per a aquesta mateixa carretera i que, actualment, està en redacció.

