Tarragona acollirà per primer cop la celebració del Sorteig d’Or de la Creu Roja

El Sorteig d'Or de la Creu Roja se celebrarà enguany el 23 de juliol al Palau de Congressos de Tarragona i també serà transmès en streaming a través de les xarxes socials del Sorteig d'Or i de l’organització. L’emblemàtic sorteig repartirà més de 7 milions d'euros en premis.

Aquest cop, la campanya del Sorteig d'Or se centra en el lema Guanyem l'or, vinculat a la celebració dels Jocs Olímpics a París, i vol ressaltar la importància del compromís col·lectiu en la consecució d'objectius solidaris.

Per aquest motiu, l’acte de presentació ha comptat amb la participació d’esportistes com Antoni Pinilla, futbolista i medallista olímpic a Barcelona'92; Bito Fuster, multimedallista en gimnàstica rítmica i David Fernàndez, capità del CBT.

Aquest sorteig, que enguany arriba a la 45a edició, esdevé una de les principals fonts de finançament que permeten a la Creu Roja portar a terme la seva acció solidària.

Segons Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya, «la compra de les butlletes del sorteig són fons propis que es tradueixen directament en projectes concrets al territori, com ara a Tarragona, per combatre l'exclusió social. Sense el Sorteig d’Or, una part important de la tasca humanitària de la Creu Roja no seria possible».

Darrere de cadascuna de les butlletes hi ha la tasca de l’organització, ja que amb ja que amb la seva compra s’aconsegueixen posar en marxa projectes que es transformen en una cosa real, una ajuda concreta, com un kit d'abric (possible amb tres butlletes), un taller per prevenir la soledat ( amb quatre butlletes) o la provisió d'ajuda bàsica a una família (amb deu butlletes). Durant l’any passat, la Creu Roja va atendre a Catalunya prop de 400.000 persones, de les quals més de 48.000 a la demarcació de Tarragona.

Les butlletes del Sorteig d'Or, dissenyades per la il·lustradora Genie Espinosa, reflecteixen els valors de l'esport i la solidaritat.

Més de 7 milions d'euros en premis

El Sorteig d'Or repartirà enguany més d’11.700 premis que superaran els 7 milions d'euros o el seu contravalor en or.

S'atorgaran 3 milions d'euros al primer premi; 1 milió d'euros al segon premi; 500.000 euros al tercer premi; 250.000 euros a cadascun dels tres quarts premis; i 100.000 euros a cadascun dels tres cinquens premis.

A més, es repartiran milers de premis als números coincidents amb diferent sèrie a la premiada, o els coincidents amb les quatre últimes xifres amb diferents quanties.

Les bases i els números premiats del sorteig, que tindrà lloc a les 19.00 hores del 23 de juliol, es podran consultar a la pàgina web www.cruzroja.es/sorteodeoro.

