El Port de Tarragona cedeix una ambulància a Ucraïna

Aquest divendres el Port de Tarragona ha cedit una ambulància als cònsols d'Ucraïna, Artem Vorobyov i Oleksandr Dzoma, en un gest de solidaritat i ajuda humanitària. Aquesta ambulància formava part de la flota del Port fins a l'octubre de 2023 quan, un cop descatalogada, es va decidir la seva cessió per contribuir als esforços humanitaris a Ucraïna.

L'acte simbolitza el compromís del Port amb la cooperació internacional i l'ajuda humanitària. Aquest tipus d'iniciatives subratllen el rol actiu del Port de Tarragona en la seva responsabilitat social més enllà de la seva missió principal en organització d’operacions logístiques.

El cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Oleksandr Dzoma, ha expressat el seu agraïment per aquesta donació, destacant que «l'ambulància serà crucial per salvar vides i oferir suport mèdic als afectats per l’agressió russa al seu país».

Per altra banda, el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha expressat la seva satisfacció per la cessió de l'ambulància a Ucraïna, afirmant que aquesta donació «reflecteix el compromís del Port amb la solidaritat i l'ajuda humanitària». Garreta ha destacat que «contribuir a causes com aquesta és part de la responsabilitat social del Port», i espera que l'ambulància ajudi millorar la gestió d’emergències i les condicions mèdiques en les àrees afectades pel conflicte armat amb Rússia.

El Port de Tarragona ha cedit el vehicle en favor del per tal de prestar servei de trasllats hospitalaris urgents en les emergències civils derivades de la situació de guerra en que es veu la seva població sotmesa.

