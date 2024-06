Un duel entre intel·lectuals

Ens situem a l’estiu de 1926. El periodista i polític Antoni Rovira i Virgili i l’historiador local Adolfo Alegret s’esbatussen en articles al Diari de Tarragona, en què discrepen agrament sobre la repoblació medieval de la ciutat, i qui la va fer. Aquesta polèmica real, que anys enrere va omplir pàgines de diari, arriba aquest divendres a l’Antic Ajuntament amb La independència de Tarragona, una lectura teatral que aproparà la ciutadania a aquesta disputa històrica a través d’un duel «a mort» entre els adversaris.

«M’agrada molt remenar diaris antics, i quan em vaig trobar aquests articles em van semblar molt interessants, vaig pensar que aquesta història s’hauria d’explicar. Així que vaig extreure frases d’aquesta disputa i les vaig amanir una mica, explicant-la amb un llenguatge una mica més intel·ligible i donant-li un format dramatúrgic», explica Carles Marquès, director i autor del text.

Els encarregats de portar a la vida a aquests dos personatges cèlebres seran Fermí Fernández, que interpretarà el paper d’Antoni Rovira i Virgili, i Jaume Martell, que es posarà en la pell d’Adolfo Alegret. «Tots dos són gent amb molta experiència. Evidentment, he donat indicacions als actors, però des del primer moment vaig veure que el més intel·ligent era deixar-los fluir. La gràcia també és que sorprenguin el propi autor, això dona una riquesa brutal als diàlegs», assegura Marquès.

Al tractar-se d’una lectura teatral, la representació no compta amb els típics decorats que sovint s’associen amb una obra tradicional, però aquest fet no impedirà que el públic sigui transportat al període històric en el qual transcorren els fets. «Durant la interpretació, la Carme Canyelles i jo llegirem escrits de premsa de l’època, d’aquesta manera crearem una mena de ‘decorat’ sonor que ajudarà els espectadors a fer-se una idea de com era l’ambient de llavors de la ciutat», explica el director. A més, afegeix, així es realitzarà un «contrast entre la història tarragonina del segle XIII i la del segle XX, concretament l’any 1926», ja que totes dues prenen protagonisme de forma paral·lela.

«La història pot semblar complexa, però tots estem acostumats a veure pel·lícules que passen a ciutats on no hem estat mai, i parlen de fets històrics que no coneixem, però, així i tot, gaudim. Per què no fem alguna cosa així sobre Tarragona? La nostra història és tan vàlida i té tan potencial com qualsevol altra», reflexiona Marquès.

«A més, la situació dona molt de joc, trobo que és molt divertida. Rovira i Alegret s’ho prenien molt seriosament, però la meva feina, com a autor, és buscar les declaracions més punyents, buscar les pessigolles del text. Si la realitat la tractes com material de ficció pot arribar a tenir certa gràcia i aquesta era la meva idea. La feina de l’espectador és riure o no quan trobin una situació còmica», explica.

