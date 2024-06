Els veïns de la Part Baixa de Tarragona protestaran contra els problemes de seguretat a la zona

Els veïns del barri del Port estan «farts» dels problemes de seguretat que es viuen a la zona. Sobretot aquells qui resideixen al carrer Orosi, on un comerciant va ser apunyalat durant el darrer cap de setmana. Per aquest motiu, els afectats han decidit convocar una trobada el pròxim dimecres 19 de maig, sota el lema «Per la teva seguretat, mou-te! No passis més por!». Se celebrarà a partir de les 19.40 hores als baixos del Centro Cultural de Aragón, al carrer Pau del Protectorat.

Allà, el veïnat tractarà els darrers incidents que s’han produït a la zona. També serà un acte de protesta contra una situació que arrosseguen des de fa molts anys. «És un problema històric i encara seguim a l’espera d’una solució», explica Mari Carmen Puig, presidenta de l’Associació de Veïns (AV) del barri del Port. L’entitat no ha convocat aquesta trobada, però hi serà present per donar suport a les reivindicacions dels residents de la zona.

«La gent està en peu de guerra, estan cansats i veuen que la situació se’ns en va de les mans», assenyala Puig, qui lamenta que els episodis d’inseguretat i d’incivisme «no venen d’ara, sinó que passen des de fa temps». «Sobretot, els que més ho estan patint han estat els de la zona d’Orosi», apunta. Els veïns creien que la remodelació d’aquesta via ajudaria a solucionar aquesta problemàtica. El cert és que no ha estat així. «La gent té por de sortir a certes hores», reconeix Puig.

Policia de proximitat

L’associació veïnal reclama, un cop més, que augmenti la presència policial. «Necessitem més agents de proximitat a peu de carrer», remarca la seva presidenta qui assegura que «ens ho va prometre l’Ajuntament, però no arriben». L’entitat es va reunir fa justament un mes amb el govern municipal i la Guàrdia Urbana per abordar els problemes de seguretat al barri.

El consistori va decidir retirar els nous bancs del carrer Orosi, com a mesura preventiva, ja que s’havien convertit en un punt de trobada d’usuaris «conflictius» on l’incivisme era constant. La preocupació i la por ha augmentat entre els veïns després que, en aquesta mateixa via, un home apunyalés un comerciant en un supermercat. L’agressor, només unes 24 hores després, va tornar a l’establiment on es van produir els fets per amenaçar els treballadors.