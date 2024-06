L’IMSST marxarà del local «obsolet» de la Rambla Vella de Tarragona

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) abandonarà el local que lloga a la rambla Vella i buscarà un nou local. «Aquest centre fa més de 15 anys que el lloguem. Però se’ns ha quedat petit», explica Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials, al Diari Més.

El centre d’atenció en qüestió és el que aixopluga més ciutadans, ja que cobreix des de la Part Alta i l’Eixample fins a la Móra i Ferran. «És un local obsolet per a tota la gent que s’hi atén. A més, no és accessible per a persones amb cadira de rodes», apunta Mangini. El centre tampoc compleix amb les característiques d’eficiència energètica desitjables per l’administració pública.

Per tant, l’Ajuntament buscarà un nou local per a llogar. «L’ideal seria que el centre fos de titularitat municipal però no és possible. Busquem la solució més immediata per a donar la millor atenció als tarragonins», expressa la consellera. Mangini i el seu equip fa un any que rumien sobre la millor solució pel centre. La licitació pública de lloguer es preveu que sortirà les pròximes setmanes.

Redistribució de serveis

Un cop es trobi el nou local, es farà una reestructuració dels serveis i àrees de l’IMSST. «La nostra voluntat és que el centre d’atenció passi a ubicar-se a l’edifici de la plaça de la Mitja Lluna. És un lloc magnífic per atendre els ciutadans», indica Mangini. D’aquesta forma, el personal directiu i administratiu, que no està de cara al públic, es traslladaria al futur espai que sortirà de la licitació.

L’IMSST té altres centres d’atenció a la ciutadania repartits per la ciutat. Un es troba al centre cívic de Sant Salvador. Un altre a Sant Pere i Sant Pau, al camí del Pont del Diable. L’últim centre de serveis socials és el de Ponent, que està situat a Torreforta, al carrer del Gaià.

Enguany, l’institut municipal disposa del pressupost més alt de la seva història, amb un increment del 3,8% respecte als comptes de l’any anterior. És un pressupost de 13.051.568,52 euros, el que representa més de 506.000 euros que el de l’any passat. La partida que més ha incrementat és la d’ajuts puntuals d’urgència i als convenis amb entitats socials.