L'Ajuntament de Tarragona aposta per Ca l'Agapito per ubicar-hi el museu d'història

'Ajuntament de Tarragona ha escollit Ca l'Agapito perquè sigui la futura seu del Museu d'Història de Tarragona. L'equipament actualment no té una exposició permanent i la seva seu, Casa Castellarnau, està tancada per obres.

La voluntat de fer un museu en condicions i integrat a la xarxa de la Generalitat ve de lluny, però la consolidació que s'ha fet de l'edifici ha obert les portes a col·locar-hi el MHT.

Tot i això queda molta feina per fer per adequar Ca l'Agapito i l'equip de govern ha reconegut que és un projecte a llarg termini, però durant aquest any ja es començaran a licitar les redaccions del pla funcional i del guió museogràfic. Per la reforma, el consistori confia en aconseguir subvencions del 2% Cultural de l'Estat.

