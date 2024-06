Tarragona posarà en valor els seus comerços històrics

Mercats de Tarragona presenta el programa Ets Emblemàtic, una actuació oberta a tots els comerços, negocis i parades dels mercats que vol identificar tots aquells establiments de la ciutat que són singulars amb l’objectiu d’afavorir la diferenciació i dotar de més personalitat i prestigi l’oferta comercial de la ciutat.

«El comerç de proximitat és fonamental en la identitat de la ciutat i aporta un paisatge urbà únic i singular que hem de posar en valor i potenciar», va afirmar la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, durant la presentació de la campanya, que va tenir lloc ahir al matí al Mercat Central de la ciutat.

Així doncs, Ets Emblemàtic pretén «localitzar, enfortir i difondre» les característiques diferencials del comerç de Tarragona i reforçar els valors identitaris de la ciutat. «L’objectiu és protegir aquells negocis que distingeixen l’oferta comercial de Tarragona, ja que en els darrers anys hem vist com molt d’ells es veien obligats a abaixar la persiana», va insistir Adan.

Com accedir al programa

Els establiments comercials, negocis i parades dels mercats que vulguin accedir al programa Ets Emblemàtic han de presentar la seva candidatura a través d’un formulari en línia, que estarà operatiu fins al 30 de juny, en el qual han d’indicar aquella característica o característiques que els fa especials.

Per ser considerat emblemàtic cal que un establiment reuneixi les següents característiques: dur a terme una activitat singular, tenir una llarga trajectòria i un establiment amb valor patrimonial, històric o arquitectònic.

Un cop finalitzi el període per presentar les candidatures, una comissió tècnica valorarà les propostes i elaborarà un llistat definitiu en base als criteris de singularitat del comerç, valor històric de l’establiment i valor patrimonial del local.

Una nova ruta comercial

Amb els establiments comercials que s’inscriguin al programa s’elaborarà una nova ruta comercial plasmada en un catàleg digital, i els negocis optaran a un programa específic de transformació digital amb eines i servei d’assessorament personalitzat per poder impulsar la seva digitalització.

La campanya Ets emblemàtic és una de les 24 actuacions del projecte Tarragona Centre Comercial Obert de l’Ajuntament de Tarragona, gestionat per l’empresa de Mercats de Tarragona va rebre una subvenció dels fons Next Generation d’1,2 milions d’euros, de la línia Mercats Sostenibles destinada a l’execució de mesures de millora en la modernització i digitalització de mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.