L’oposició no acaba de veure clara la decisió del govern de Tarragona sobre el contracte de la neteja

Els grups de l’oposició han mostrat els seus dubtes respecte a la decisió del govern municipal d’adjudicar el contracte de la brossa a la segona classificada. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, creu que «anunciar-ho sense tenir un informe jurídic sobre la taula i, sobretot, sense tenir un espai on construir una majoria suficient per tirar-ho endavant, ens sembla un error».

L’edil lamenta que no s’hagi convocat una junta de portaveus per comunicar-ho: «Un govern en minoria ha de construir consensos», remarca el conseller, qui adverteix que «estem en una cruïlla sense camí de tornada pel que fa a responsabilitats jurídiques».

Els comuns estan pendents de llegir l’informe que estan elaborant els serveis tècnics per «valorar» la decisió d’adjudicar el contracte a Urbaser. També ho està el portaveu de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, qui té clar que la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic «s’ha de complir». Tot i que encara no es vol posicionar, reconeix que «no pot haver-hi més dilacions», ja que «Tarragona està bruta».

En aquest sentit, assenyala que «seria terrible per als ciutadans que es tornés al punt de sortida i s’hagués d’iniciar de nou tot el procés de licitació». Els consellers no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque, també mostren preocupació respecte al recorregut que pot tenir la proposta de l’executiu socialista: «La decisió adoptada per l’equip de govern, la intenció del qual entenem que és la d’escurçar els temps i evitar perjudicis per a la ciutat, no està exempta de cert perill davant futurs recursos».

La portaveu d’ERC, Maria Roig, critica que l’alcalde, Rubén Viñuales, «es va trobar fet un bon plec, però ha fet una mala adjudicació». D’altra banda, la consellera no entén que s’adjudiqui el contracte «a una empresa a qui el mateix tribunal apunta que també incompleix requisits obligatoris». «És una decisió injusta a consciència, una possible prevaricació», etziba.

Així doncs, Roig creu que «cal tornar a adjudicar, però bé». Per la seva part, Maria Mercè Martorell (PP), lamenta que «portem un any perdut per la incompetència del govern». «Exigim que l’alcalde faci la seva feina i que Tarragona deixi d’estar més bruta que mai», afirma. L’aprovació de l’adjudicació a Urbaser passarà per les mans d’una oposició que no acaba de tenir clar si és l’opció correcta.