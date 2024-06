L’Ajuntament de Tarragona acata la resolució judicial i portarà al ple l’adjudicació a Urbaser

L’Ajuntament de Tarragona descarta tornar a iniciar el concurs públic per al contracte de la neteja i portarà al ple municipal la proposta d’adjudicació a la segona classificada: Urbaser. «Estem contents perquè les dues resolucions del Tribunal Català de Contractes ens permeten desencallar el procés», va expressar ahir Isabel Mascaró, consellera de Contractació.

D’aquesta forma, el consistori executarà la resolució del Tribunal i busca progressar en l’adjudicació del contracte. «Estem obligats a fer-ho, la resolució esgota la via administrativa. De fet, ens permet avançar en el nou contracte i possibilita fer el canvi de servei i de maquinària tan necessària per a la neteja de la ciutat», va afegir Mascaró.

Tot i això, l’Ajuntament discrepa en els motius de la interpretació jurídica feta pels jutges. «Discrepem perquè la mesa en tot moment ha respectat els requisits del plec i ha fet una interpretació ajustada a dret, però respectem la resolució», va remarcar la consellera.

Adjudicar al juliol

Davant aquest escenari, l’equip del Govern ha encarregat que els tècnics municipals redactin l’informe jurídic que es portarà al plenari d’aquest mes. L’objectiu de l’executiu municipal és rebre el vistiplau del ple per a adjudicar de forma definitiva el contracte de la neteja, que té un valor de més de 200 milions d’euros pels pròxims deu anys, el mes de juliol.

Però les previsions de l’Ajuntament es poden veure desbaratades. D’una banda, perquè la primera classificada, GBI Paprec, pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució que els deixa fora del concurs. A més, cal destacar que el Tribunal Català de Contractes va exposar que totes les propostes de les empreses concursants tenen «defectes».

Nou recurs d’FCC?

D’altra banda, la tercera classificada al concurs, FCC, podria presentar recurs a la nova adjudicació del consistori. Fonts de la companyia expliquen a Diari Més que «no es descarta cap escenari». «Respectem la decisió de l’Ajuntament. Vetllarem pels nostres interessos i estudiarem les mesures oportunes a prendre, si escau», apunten les fonts citades. La mateixa empresa ja va presentar un recurs a la primera adjudicació.

En aquest cas, la companyia al·legava la manca d’imparcialitat per part de la cap de gestió de Serveis Públics del consistori. Però el Tribunal va desestimar el seu recurs. Tant Mascaró com els serveis tècnics municipals consideren una «bona notícia» la decisió dels jutges, ja que «referma» el procediment seguit per l’Ajuntament i els criteris emprats pels treballadors. Així tot, la situació amb el contracte de la brossa a Tarragona pot trigar mesos en desencallar-se.

Des d’Urbaser, les fonts consultades pel Diari Més han declinat fer valoracions respecte a la decisió de l’Ajuntament. La companyia espanyola treballa a 25 països i dona servei a municipis del territori com Vila-seca.

El contracte de la neteja viària, la recollida de transport i la de residus es va acabar l’abril del 2023. La concessionària, FCC, porta oferint aquest servei a la ciutat des del 2002, quan va guanyar el concurs.

14 mesos de demora

El 2010, la companyia va aconseguir una pròrroga, que es va esgotar fa catorze mesos. Des d’aleshores, FCC ofereix el servei en règim de continuïtat. La confecció del nou contracte es va allargar durant dos anys i va ser una de les qüestions que va marcar l’anterior legislatura, amb el govern municipal encapçalat per Pau Ricomà. El gener del 2023 el concurs públic va quedar desert i la licitació es va anul·lar un altre cop al maig del mateix any. El ple del passat març va aprovar l’adjudicació que la Justícia ha tombat.