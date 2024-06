ERC: «No es pot repetir el caos i perill viscut a l’exterior del Nou Estadi»

Esquerra Republicana va exigir ahir a l’alcalde Rubén Viñuales que es resolgui el problema amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. «La situació que es va viure aquest diumenge al Nou Estadi és inacceptable i caòtica», va indicar la portaveu del grup, Maria Roig.

Segons ERC, el dispositiu de la Guàrdia Urbana va ser «insuficient». El cos va avisar fa unes setmanes que deixaria de fer hores extra fins que s’apliqués l’augment del preu de les mateixes i s’equiparés al preu dels Mossos d’Esquadra, segons un conveni que van signar amb el consistori.

«La situació era de perill, d’inseguretat i de prou descontrol per un esdeveniment d’aquestes característiques», va recalcar Roig durant una compareixença amb els mitjans. Des d’ERC apuntaven que l’assistència al Nou Estadi Costa Daurada va ser de 14.000 persones i que, per tant, «no es pot posar en risc i generar aquestes situacions de perillositat als aficionats i aficionades que van a l’Estadi, s’està donant una imatge lamentable com a ciutat, de ser incapaços de poder gestionar un acte multitudinari».

Segons va apuntar Roig, no hi havia prou agents i «els vigilants de seguretat de l’estadi van haver de fer funcions de Guàrdia Urbana». Els republicans van reclamar a l’alcalde que se solucioni el problema perquè el camp del Nàstic tornarà a omplir-se d’aquí a dues setmanes, quan es disputi la final del play-off d’ascens a Segona Divisió contra el Málaga.

Per altra banda, els republicans també van posar sobre la taula les dues ganivetades que es van produir aquest cap de setmana a la ciutat. «Alcalde, resolgui això ja, perquè no només hem viscut aquesta situació al Nou Estadi aquest cap de setmana, sinó que hem viscut un cap de setmana negre a la ciutat, amb dos apunyalaments. Volem a la Guàrdia Urbana patrullant pels carrers i a peu», va sentenciar Roig, qui va convidar l’alcalde a demanar ajuda als Mossos d’Esquadra si així es requereix.

El conveni de la GUT

La Guàrdia Urbana de Tarragona va alertar fa unes setmanes que deixaria de fer hores extra en esdeveniments esportius i culturals. El motiu, l’equiparació del preu de les hores extra dels agents al que tenen els Mossos d’Esquadra.

Això va provocar, fins i tot, que diversos agents del cos fessin acte de presència al plenari municipal del mes d’abril com a signe de protesta. La voluntat de l’Ajuntament és solucionar el conflicte, que en aquests moments «es troba encallat per temes burocràtics», han indicat fonts municipals. D’aquesta manera, es compliria l’acord signat l’any 2017.