L'Institut Antoni de Martí i Franquès, guanyador del premi Baldiri Arts i Llengua

L'Institut Antoni de Martí i Franquès ha estat un dels centres educatius guardonat amb el premi Baldiri Arts i Llengua aquest dissabte, durant els premis Baldiri Reixac, que s'han celebrat a l'Espluga de Francolí.

El projecte premiat ha estat Endinsa’t al cor de les paraules. Aquest proposa als alumnes i a les seves famílies accions artístiques (rutes literàries, jornades poètiques i exposicions) a partir de l’obra literària de poetes catalanes del territori.

Els altres centres premiats en la mateixa categoria han estat les escoles CEIP Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna (València), les tres escoles de primària de Cassà de la Selva (Girona), l'escola Vedruna Immaculada de Barcelona, l'Institut Escola Elisabets de Barcelona, el CRA Celumbres de Cinctorres (Castelló) i l'escola Alfred Mata de Puig-reig (Barcelona).

El premi Baldiri Reixac a l'escola transformadora se l'ha endut l'Institut Ca n'Oriac de Sabadell. Aquesta distinció premia el seu compromís envers la cultura, llengua catalana i les arts per fer front als reptes socials i culturals actuals.

Així, s'ha distingit el projecte Escèniques, on els alumnes de 4t d'ESO han participat en la cocreació d'una peça artística, la programació i les residències artístiques de laSala.

Els premis, que arriben enguany a la 46a edició, són impulsats per la Fundació Carulla per promoure una plataforma on els estudiants puguin explorar noves formes d'expressió, reforçar les habilitats creatives i establir una connexió profunda amb el seu entorn cultural.

En tota la seva trajectòria, els Premis Baldiri Reixac han reconegut la tasca de 600 escoles i 22.000 alumnes i n'ha impulsat les iniciatives transformadores a través de l'art i la cultura per millorar i transformar la societat.

L'edició d'enguany ha destacat els projectes educatius que donen resposta a l'emergència lingüística del català a les escoles i experiències d'aula creatives i innovadores.

